КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
Северная Корея запустила новую ракету в сторону Японского моря, по предположению береговой охраны Японии это баллистический снаряд
Об этом сообщает Yomiuri.
В пятницу, 14 января, береговая охрана Японии заявила о возможном запуске баллистической ракеты из Северной Кореи.
Агентство обратилось к судам і кораблям в акватории Японского моря с просьбой сообщать о найденных обломках ракеты.
Точное место падения снаряда выясняется.
Напомним, это уже третий ракетный запуск КНДР в текущем году.
- 15 сентября 2021 г. КНДР произвела запуск двух баллистических ракет.
- 19 октября 2021 года КНДР снова запустила две баллистические ракеты.
- 5 и 11 января Северная Корея заявляла об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.
- 12 января администрация Байдена ввела первые санкции против Северной Кореи, поскольку с начала осени 2021 года страна провела шесть запусков баллистических ракет, каждый из которых нарушал резолюцию Совета Безопасности ООН.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.73
Покупка 27.73Продажа 28.02
-
EUR
Покупка 31.65Продажа 32.12
- Актуальное
- Важное