КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Об этом сообщает Yomiuri.



В пятницу, 14 января, береговая охрана Японии заявила о возможном запуске баллистической ракеты из Северной Кореи.



Агентство обратилось к судам і кораблям в акватории Японского моря с просьбой сообщать о найденных обломках ракеты.



Точное место падения снаряда выясняется.



Напомним, это уже третий ракетный запуск КНДР в текущем году.

15 сентября 2021 г. КНДР произвела запуск двух баллистических ракет.

19 октября 2021 года КНДР снова запустила две баллистические ракеты.

5 и 11 января Северная Корея заявляла об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.

12 января администрация Байдена ввела первые санкции против Северной Кореи, поскольку с начала осени 2021 года страна провела шесть запусков баллистических ракет, каждый из которых нарушал резолюцию Совета Безопасности ООН.