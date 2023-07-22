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КНДР запустила крылатые ракеты в Желтое море

22 июля, 2023 суббота
06:33
Мир

В субботу, 22 июля, военные Северной Кореи произвели запуск нескольких крылатых ракет в Желтое море между Китаем и Корейским полуостровом.

Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов (JCS), пишет Yonhap.

По их данным, этот очередной запуск произошел только через 3 дня после того, как Северная Корея выпустила в море на противоположном побережье две баллистические ракеты.

Также отмечается, что это произошло на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове после посещения порта американской подлодки, способного нести ядерный заряд, и инаугурационной сессии консультативной группы по ядерным вопросам Южной Кореи и США в начале этой недели.

"Наши военные усилили наблюдение и бдительность, тесно сотрудничая с Соединенными Штатами и сохраняя жесткую позицию готовности", - заявили в Объединенном комитете начальников штабов.

Там добавили, что сейчас наблюдают за дополнительными действиями Северной Кореи.

Что известно о запуске баллистической ракеты КНДР

Северная Корея несколько раз выпускала неопределенную баллистическую ракету по направлению к Восточному морю. К примеру, в ноябре 2022 года ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. А 16 марта 2023 года за несколько часов до встречи лидеров Южной Кореи и Японии КНДР снова осуществила запуск ракеты в направлении акватории Восточного моря.

При очередном запуске твердотопливной ракеты средней или большой дальности 13 апреля КНДР тестировали новую баллистическую ракету Hwasong-18.

После недели поисков военные Южной Кореи получили со дна Желтого моря одну из частей затонувшей ракеты КНДР Chollima-1. 16 июня отмечалось, что она упала в море после неудачной попытки Северной Кореи запустить на околоземную орбиту разведывательный спутник Malligyong-1.

Также в июле военные КНДР обнаружили фрагменты северокорейского спутника-разведчика, утонувшего в мае после неудачных попыток запуска. При анализе установлено, что этот спутник не имел военного наблюдения.

В среду 12 июля КНДР выпустила неопределенную баллистическую ракету в сторону Восточного моря, когда лидеры Южной Кореи и Японии собирались встретиться на саммите НАТО в Литве. Впоследствии правительство КНДР подтвердило проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18 с двигателем на твердом топливе.

ЕС осудил действия Северной Кореи, которая вновь запустила баллистическую ракету. Они призвали страну отказаться от ядерного оружия и свернуть все ядерные программы.

19 июля КНДР запустила еще две баллистические ракеты малой дальности в сторону Восточного моря

КНДР
оружие
Южная Корея
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