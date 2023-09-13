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КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

13 сентября, 2023 среда
06:52
Мир

Северная Корея еще раз запустила баллистические ракеты в сторону Японии. В этот раз КНДР выпустила две ракеты

Об этом пишет KYODO NEWS.

"Северная Корея выпустила две вероятные баллистические ракеты в среду, заявило правительство Японии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни одна из ракет не приземлилась на территории Японии, сообщил источник в японском правительстве.

  • Северная Корея выпустила сразу несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря в субботу, 2 сентября.
КНДР
оружие
Япония
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