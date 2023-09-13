КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Об этом пишет KYODO NEWS.

"Северная Корея выпустила две вероятные баллистические ракеты в среду, заявило правительство Японии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни одна из ракет не приземлилась на территории Японии, сообщил источник в японском правительстве.