КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея еще раз запустила баллистические ракеты в сторону Японии. В этот раз КНДР выпустила две ракеты
Об этом пишет KYODO NEWS.
"Северная Корея выпустила две вероятные баллистические ракеты в среду, заявило правительство Японии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ни одна из ракет не приземлилась на территории Японии, сообщил источник в японском правительстве.
- Северная Корея выпустила сразу несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря в субботу, 2 сентября.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.18
- EUR Покупка 40.32Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное