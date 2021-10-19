КНДР запустила две баллистические ракеты, Сеул созывает Совбез

Об этом сообщает DW.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты. Ранее южнокорейское новостное агентство "Ренхап" сообщало об одном снаряде, запущенном в направлении Японского моря.

Береговая охрана Японии опубликовала предупреждение с инструкциями безопасности для морских судов. Однако пока подробности о месте падения ракет не уточнялись.

В связи с инцидентом администрация президента Южной Кореи намерена провести заседание Совета национальной безопасности.