КНДР запустила баллистическую ракету над Японией

Об этом сообщает Yonhap.

Так, южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея выпустила неопределенную баллистическую ракету по направлению к Восточному морю 3 ноября.

Из-за пуска ракеты в Японии сработала автоматическая система предупреждения. Ее сообщения появились в эфире национального телевидения и программах по телефонам. Тревога была объявлена на северо-востоке Японии. Людей призвали укрыться в подземных помещениях или крепких домах.

Как говорится, вероятно, баллистическая ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане.

10 октября в КНДР заявили, что осуществляли запуски ракет для имитации ядерного удара по Южной Корее.

В пятницу, 14 октября, КНДР запустила баллистическую ракету и подняла военные самолеты у укрепленной границы Южной Кореи. Запуск был осуществлен из района Сунана вблизи столицы Северной Кореи Пхеньяна. Ракета пролетела около 700 км на высоте 50 км и со скоростью 6 махов, после чего упала в море.

23 октября стало известно, что Южная Корея произвела несколько предупредительных выстрелов после того, как судно КНДР пересекло морскую линию разграничения. На это КНДР выпустила 10 снарядов из реактивных систем залпового огня.

Затем США, Япония и Южная Корея предупредили о беспрецедентном масштабе ответа в случае применения КНДР ядерного оружия.

А 31 октября Северная Корея назвала военные учения США и Южной Кореи провокацией, которая может привести к "более мощным дальнейшим мерам" со стороны Пхеньяна. КНДР требует от США и Южной Кореи прекратить военные учения.

2 ноября Северная Корея запустила 3 баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря во время совместных воздушных учений США и Южной Кореи.

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