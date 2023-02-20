КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря
Об этом сообщает Kyodo и Yonhap со ссылкой на информацию военных Южной Кореи.
Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил запуск из района Сухчон в провинции Южный Пхенан между 07:00 и 07:11.
Власти КНДР использовали две баллистические ракеты. Снаряды преодолели около 350 и 400 км, достигнув высоты 50 и 100 км, соответственно, до того как упасть в воды Восточного моря за пределами японской экономической зоны.
"Усиливая отслеживание и бдительность, наши войска поддерживают готовность к сотрудничеству с США", - заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.
Правительство Японии подало протест Северной Корее через посольство страны в Пекине. При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб, идет сбор информации.
Отмечается, что очередные ракетные пуски с территории КНДР состоялись на следующий день после того, как США и Южная Корея провели совместные военные учения с использованием стратегических бомбардировщиков В-1В.
По данным Yonhap, запуск стал третьей ракетной провокацией Северной Кореи в текущем году.
- 18 февраля Северная Корея пригрозила "беспрецедентными и решительными ответами", если США и Южная Корея продолжат запланированные военные учения.
- Позже сообщалось, что 18 февраля КНДР также запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету большой дальности.
- Впоследствии власти Северной Кореи подтвердили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15: по ее словам, это показало способность КНДР нанести "непреодолимую ядерную контратаку".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.37
- Актуальное
- Важное