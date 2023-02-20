Об этом сообщает Kyodo и Yonhap со ссылкой на информацию военных Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил запуск из района Сухчон в провинции Южный Пхенан между 07:00 и 07:11.

Власти КНДР использовали две баллистические ракеты. Снаряды преодолели около 350 и 400 км, достигнув высоты 50 и 100 км, соответственно, до того как упасть в воды Восточного моря за пределами японской экономической зоны.

"Усиливая отслеживание и бдительность, наши войска поддерживают готовность к сотрудничеству с США", - заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Правительство Японии подало протест Северной Корее через посольство страны в Пекине. При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб, идет сбор информации.

Отмечается, что очередные ракетные пуски с территории КНДР состоялись на следующий день после того, как США и Южная Корея провели совместные военные учения с использованием стратегических бомбардировщиков В-1В.

По данным Yonhap, запуск стал третьей ракетной провокацией Северной Кореи в текущем году.