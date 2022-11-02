КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея запустила 3 баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря во время совместных воздушных учений США и Южной Кореи
Об этом пишут Yonhap , Kyodo со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
По данным военных, в районе южнокорейского острова Уллен у восточного побережья Корейского полуострова была объявлена тревога, ведь, как отмечается, КНДР были запущены 3 ракеты малой дальности, одна из которых упала в 57 км от города Сокчхо.
Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что Северная Корея выпустила, по меньшей мере, две баллистические ракеты, упавшие за пределы исключительной экономической зоны Японии. Нет сообщений о повреждениях самолетов или кораблей, они могли лететь по нерегулярным траекториям, утверждает он.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал: "Северная Корея запускает ракеты беспрецедентной скоростью, что абсолютно неприемлемо".
Япония выразила протест Северной Корее в ее посольстве в Пекине.
КНДР осуществила запуск ракет именно во время совместных военных учений Южной Кореи и США.
- 10 октября в КНДР заявили, что осуществляли запуски ракет для имитации ядерного удара по Южной Корее.
- В пятницу, 14 октября, КНДР запустила баллистическую ракету и подняла военные самолеты у укрепленной границы Южной Кореи. Запуск был осуществлен из района Сунана вблизи столицы Северной Кореи Пхеньяна. Ракета пролетела около 700 км на высоте 50 км и со скоростью 6 махов, после чего упала в море.
- 23 октября стало известно, что Южная Корея произвела несколько предупредительных выстрелов после того, как судно КНДР пересекло морскую линию разграничения. На это КНДР выпустила 10 снарядов из реактивных систем залпового огня.
- Затем США, Япония и Южная Корея предупредили о беспрецедентном масштабе ответа в случае применения КНДР ядерного оружия.
- А 31 октября Северная Корея назвала военные учения США и Южной Кореи провокацией, которая может привести к "более мощным дальнейшим мерам" со стороны Пхеньяна. КНДР требует от США и Южной Кореи прекратить военные учения.
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