Об этом пишут Yonhap , Kyodo со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

По данным военных, в районе южнокорейского острова Уллен у восточного побережья Корейского полуострова была объявлена тревога, ведь, как отмечается, КНДР были запущены 3 ракеты малой дальности, одна из которых упала в 57 км от города Сокчхо.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что Северная Корея выпустила, по меньшей мере, две баллистические ракеты, упавшие за пределы исключительной экономической зоны Японии. Нет сообщений о повреждениях самолетов или кораблей, они могли лететь по нерегулярным траекториям, утверждает он.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал: "Северная Корея запускает ракеты беспрецедентной скоростью, что абсолютно неприемлемо".

Япония выразила протест Северной Корее в ее посольстве в Пекине.

КНДР осуществила запуск ракет именно во время совместных военных учений Южной Кореи и США.

10 октября в КНДР заявили, что осуществляли запуски ракет для имитации ядерного удара по Южной Корее.

В пятницу, 14 октября, КНДР запустила баллистическую ракету и подняла военные самолеты у укрепленной границы Южной Кореи. Запуск был осуществлен из района Сунана вблизи столицы Северной Кореи Пхеньяна. Ракета пролетела около 700 км на высоте 50 км и со скоростью 6 махов, после чего упала в море.

23 октября стало известно, что Южная Корея произвела несколько предупредительных выстрелов после того, как судно КНДР пересекло морскую линию разграничения. На это КНДР выпустила 10 снарядов из реактивных систем залпового огня.

Затем США, Япония и Южная Корея предупредили о беспрецедентном масштабе ответа в случае применения КНДР ядерного оружия.

А 31 октября Северная Корея назвала военные учения США и Южной Кореи провокацией, которая может привести к "более мощным дальнейшим мерам" со стороны Пхеньяна. КНДР требует от США и Южной Кореи прекратить военные учения.

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