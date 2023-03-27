КНДР выпустила две баллистические ракеты в сторону Восточного моря
Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря (Восточного)
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.
Объединенный комитет начальников штабов заявил, что зафиксировал запуски из района округа Чунхва в провинции Северный Хванхэ примерно между 07:47 и 08:00. Ракеты пролетели около 370 километров, прежде чем упасть в море.
Одна из ракет упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Военные Южной Кореи анализируют подходящие детали, включая дальность полета и апогей ракеты. Береговая охрана страны призвала морские и воздушные суда следить за информацией.
Отмечается, что КНДР запустит ракеты на фоне информации, что американский атомный авианосец планирует провести совместные учения с силами Южной Кореи.
- 16 марта Северная Корея совершила ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря перед запланированной встречей Южной Кореи и Японии.
- Также Северная Корея утверждала , что якобы 800 тыс. человек добровольно присоединились или повторно записались в ряды национальной армии, чтобы воевать против США.
- В течение 18 и 19 марта КНДР проводила тактические учения с целью "усиления возможностей сдерживания войны", имитирующих тактическую ядерную контратаку. Уже 19 марта Северная Корея снова выпустила баллистическую ракету малой дальности (SRBM) в сторону Восточного моря.
- После этого министры иностранных дел G7 в совместном заявлении осудили пуски КНДР баллистических ракет и призвали Северную Корею отказаться от ядерного оружия.
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