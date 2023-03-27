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КНДР выпустила две баллистические ракеты в сторону Восточного моря

27 мартa, 2023 понедельник
08:40
Мир

Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря (Восточного)

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что зафиксировал запуски из района округа Чунхва в провинции Северный Хванхэ примерно между 07:47 и 08:00. Ракеты пролетели около 370 километров, прежде чем упасть в море.

Одна из ракет упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Военные Южной Кореи анализируют подходящие детали, включая дальность полета и апогей ракеты. Береговая охрана страны призвала морские и воздушные суда следить за информацией.

Отмечается, что КНДР запустит ракеты на фоне информации, что американский атомный авианосец планирует провести совместные учения с силами Южной Кореи.

  • 16 марта Северная Корея совершила ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря перед запланированной встречей Южной Кореи и Японии.
  • Также Северная Корея утверждала , что якобы 800 тыс. человек добровольно присоединились или повторно записались в ряды национальной армии, чтобы воевать против США.
  • В течение 18 и 19 марта КНДР проводила тактические учения с целью "усиления возможностей сдерживания войны", имитирующих тактическую ядерную контратаку. Уже 19 марта Северная Корея снова выпустила баллистическую ракету малой дальности (SRBM) в сторону Восточного моря.
  • После этого министры иностранных дел G7 в совместном заявлении осудили пуски КНДР баллистических ракет и призвали Северную Корею отказаться от ядерного оружия.
КНДР
ядерное оружие
ядерная безопасность
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