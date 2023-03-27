Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что зафиксировал запуски из района округа Чунхва в провинции Северный Хванхэ примерно между 07:47 и 08:00. Ракеты пролетели около 370 километров, прежде чем упасть в море.

Одна из ракет упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Военные Южной Кореи анализируют подходящие детали, включая дальность полета и апогей ракеты. Береговая охрана страны призвала морские и воздушные суда следить за информацией.

Отмечается, что КНДР запустит ракеты на фоне информации, что американский атомный авианосец планирует провести совместные учения с силами Южной Кореи.