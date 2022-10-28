КНДР выпустила баллистические ракеты в сторону Восточного моря

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на данные южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов заявил (JCS), что между 11:59 и 12:18 в пятницу был зафиксирован запуск двух баллистических ракет из района Тончхон в провинции Кангвон. Других подробностей JCS не предоставил.

"Усиливая наш мониторинг и внимательность, наши военные сохраняют состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - подчеркнул JCS.

Очередной запуск баллистических ракет Северной Кореей связывают с продолжающимися военными учениями Южной Кореи Hoguk. Запуск 28 октября состоялся как раз в день завершения учений, отмечает Yonhap.

Также издание пишет, что на следующей неделе Северная Корея и США планируют провести масштабные комбинированные воздушные учения Vigilant Storm. В этой связи Индийско-тихоокеанское командование США отметило обеспечение Вашингтоном безопасности Сеула и Токио.

"Хотя мы оценили, что это событие не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США, или для наших союзников, запуски ракет подчеркивают дестабилизирующее влияние незаконных программ КНДР по оружию массового уничтожения и баллистических ракет", - отмечают в командовании США.