КНДР впервые разрешила своим гражданам возвращаться из-за границы после пандемии

Об этом сообщило северокорейское государственное информагентство KCNA, передает Yonhap.

Отмечается, Национальный штаб КНДР по предотвращению эпидемий решил скорректировать противоэпидемический уровень в связи с облегчением пандемической ситуации во всем мире и объявил, что "находящимся за рубежом гражданам Северной Кореи разрешено вернуться домой".

Граждане, которые будут возвращаться в страну, должны будут в течение недели находиться на карантине в специально оборудованных медицинских учреждениях под наблюдением врачей.

В этом году страна постепенно восстанавливала движение грузовых поездов и судов, но только недавно начала разрешать некоторые международные пассажирские перевозки.

Так, в конце июля Пхеньян впервые после пандемии посетили правительственные делегации Китая и России, прибывшие на 70-летие завершения Корейской войны.