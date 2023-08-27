КНДР впервые разрешила своим гражданам возвращаться из-за границы после пандемии
Северная Корея официально разрешила въезд своим гражданам, находящимся за границей и в течение более трех лет, с начала пандемии COVID-19, не могли вернуться в страну из-за установленного Пхеньяном запрета
Об этом сообщило северокорейское государственное информагентство KCNA, передает Yonhap.
Отмечается, Национальный штаб КНДР по предотвращению эпидемий решил скорректировать противоэпидемический уровень в связи с облегчением пандемической ситуации во всем мире и объявил, что "находящимся за рубежом гражданам Северной Кореи разрешено вернуться домой".
Граждане, которые будут возвращаться в страну, должны будут в течение недели находиться на карантине в специально оборудованных медицинских учреждениях под наблюдением врачей.
В этом году страна постепенно восстанавливала движение грузовых поездов и судов, но только недавно начала разрешать некоторые международные пассажирские перевозки.
Так, в конце июля Пхеньян впервые после пандемии посетили правительственные делегации Китая и России, прибывшие на 70-летие завершения Корейской войны.
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