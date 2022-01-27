КНДР в шестой раз за последний месяц осуществила запуск ракет

Об этом сообщает Reuters.



В четверг, 27 января, Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности. Издание отмечает, что это уже шестое испытание ракет страны с начала 2022 года.



Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что зафиксировал запуск двух баллистических ракет около 8:00 утра по местному времени вблизи Хамхунга на восточном побережье Северной Кореи.



Военные добавили, что ракеты пролетели около 190 км на высоте 20 км.



Госдепартамент США осудил запуск как нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и угрозу соседям КНДР и международному сообществу.

5 и 11 января Северная Корея заявляла об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.

12 января администрация Байдена ввела первые санкции против Северной Кореи, поскольку с начала осени 2021 года страна провела шесть запусков баллистических ракет, каждый из которых нарушал резолюцию Совета Безопасности ООН.

14 января Северная Корея запустила новую ракету в сторону Японского моря, по предположению береговой охраны Японии, это был баллистический снаряд. 18 и 25 января КНДР запустила еще две ракеты.