КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Восточного моря
В среду, 9 ноября, Северная Корея снова запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Восточного моря
Об этом сообщает Yonhap.
По данным Сеула, запуск зафиксировали из района Сукчон провинции Южный Пхёнган около 15:31 (по местному времени).
Запуск ракеты состоялся после того как в понедельник, 7 ноября, Южная Корея начала четырехдневные военные учения Taegeuk. Его назвали очередной провокацией КНДР.
- 10 октября КНДР заявила, что имитировала ракетные удары по Южной Корее.
- В пятницу, 14 октября, КНДР запустила баллистическую ракету и подняла военные самолеты вблизи укрепленной границы Южной Кореи.
- 24 октября стало известно, что КНДР и Южная Корея обменялись упреждающими выстрелами у морской границы. Южная Корея первой произвела несколько выстрелов после того как судно КНДР пересекло морскую линию разграничения. На это КНДР ответила 10 выстрелами из реактивных систем залпового огня.
- 28 октября КНДР снова выпустила две баллистические ракеты в сторону Восточного моря.
- 1 ноября Северная Корея назвала военные учения США и Южной Кореи провокацией, которая может привести к "более мощным дальнейшим мерам" со стороны Пхеньяна.
- 2 ноября КНДР выпустила три баллистических ракеты в сторону Восточного моря во время совместных воздушных учений США и Южной Кореи. Впоследствии, в ночь на 4 ноября, она снова выпустила баллистическую ракету над Японией.
- 7 ноября КНДР заявила, что недавний ракетный запуск был имитацией удара по США и Южной Корее.
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