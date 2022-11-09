КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Восточного моря

Об этом сообщает Yonhap.

По данным Сеула, запуск зафиксировали из района Сукчон провинции Южный Пхёнган около 15:31 (по местному времени).

Запуск ракеты состоялся после того как в понедельник, 7 ноября, Южная Корея начала четырехдневные военные учения Taegeuk. Его назвали очередной провокацией КНДР.

10 октября КНДР заявила, что имитировала ракетные удары по Южной Корее.

В пятницу, 14 октября, КНДР запустила баллистическую ракету и подняла военные самолеты вблизи укрепленной границы Южной Кореи.

24 октября стало известно, что КНДР и Южная Корея обменялись упреждающими выстрелами у морской границы. Южная Корея первой произвела несколько выстрелов после того как судно КНДР пересекло морскую линию разграничения. На это КНДР ответила 10 выстрелами из реактивных систем залпового огня.

28 октября КНДР снова выпустила две баллистические ракеты в сторону Восточного моря.

1 ноября Северная Корея назвала военные учения США и Южной Кореи провокацией, которая может привести к "более мощным дальнейшим мерам" со стороны Пхеньяна.

2 ноября КНДР выпустила три баллистических ракеты в сторону Восточного моря во время совместных воздушных учений США и Южной Кореи. Впоследствии, в ночь на 4 ноября, она снова выпустила баллистическую ракету над Японией.

7 ноября КНДР заявила, что недавний ракетный запуск был имитацией удара по США и Южной Корее.