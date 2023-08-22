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КНДР в конце августа планирует запустить разведывательный спутник, в Японии считают это "крайне досадными" действиями

22 августа, 2023 вторник
07:06
Мир

Во вторник Северная Корея сообщила Японии, что запустит спутник в период с 24 по 31 августа, что станет второй такой попыткой в этом году. Это вызвало критику со стороны Японии, заявившей, что любые подобные действия будут "крайне досадными"

Об этом сообщило агентство Reuters.

Северная Корея сообщила береговую охрану Японии о том, что спутник пролетит над Желтым морем, Восточнокитайским морем и Тихим океаном - территориями, которые, по словам Японии, находятся за пределами ее исключительной экономической зоны.

Это заявление было сделано через несколько дней после того, как лидеры США, Японии и Южной Кореи встретились в США, чтобы продемонстрировать единство перед лицом растущего могущества Китая и ядерной угрозы Северной Корее.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал Северную Корею прекратить какие-либо запланированные запуски и заявил, что Япония готовит свою систему противоракетной обороны PAC-3 и собирает информацию.

"Запуск был бы крайне досадным", - сказал он журналистам.

Майский запуск спутника Северной Кореи стал шестой попыткой ядерного государства запустить спутник и первой с 2016 года. Он должен был вывести на орбиту первый северокорейский спутник-шпион.

Что известно о запуске спутника КНДР

17 мая Ким Чен Ын вместе с дочерью лично проверил подготовку первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил, что он необходим, чтобы защитить суверенитет страны. На следующий день в США отреагировали на действия Северной Кореи и заявили , что это нарушит ряд международных санкций, запрещающих КНДР использовать баллистические ракеты.

25 мая сообщалось, что Северная Корея в ускоренном режиме строит стартовую площадку для запуска спутников. Впоследствии стало известно, что КНДР планирует запустить в космос военный спутник с 31 мая по 11 июня. В Японии по подозрению запусков баллистических ракет приказали уничтожать цели.

Северная Корея в конце мая заявила , что запустит свой первый военный спутник-шпион в июне с целью мониторинга "опасной военной деятельности" Соединенных Штатов и Южной Кореи в режиме реального времени. Уже 31 мая она осуществила свой первый запуск такого спутника – запустила в космос ракету Chollima-1 со спутником Malligyong-1. Однако запуск завершился неудачей из-за выхода из строя - ракета-носитель упала в море. В этой связи в Японии и столице Южной Кореи Сеули прозвучали чрезвычайные предупреждения, а в Сеуле по ошибке объявили сообщение об эвакуации.

КНДР в свою очередь пообещала в ближайшее время совершить второй запуск.

МИД Украины отреагировало на запуск спутника. Она заявила, что Украина решительно осуждает такие действия со стороны Северной Кореи.

16 июня сообщалось, что после недели поисков военные Южной Кореи получили со дна Желтого моря одну из частей затонувшей ракеты КНДР Chollima-1. Она упала в море после неудачной попытки Северной Кореи запустить на околоземную орбиту разведывательный спутник Malligyong-1.

19 июня трудовая партия Кореи, полностью контролирующая власть в КНДР, объявила о планах наращивания разработок и производства мощного ядерного оружия.

В среду 12 июля КНДР выпустила неопределенную баллистическую ракету в сторону Восточного моря, когда лидеры Южной Кореи и Японии собирались встретиться на саммите НАТО в Литве.

13 июля правительство КНДР подтвердило проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18 с двигателем на твердом топливе.

КНДР
Япония
Технологии
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