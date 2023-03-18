КНДР утверждает, что 800 тыс. человек записались в армию, чтобы воевать с США
Северная Корея утверждает, что 800 тыс. человек добровольно присоединились или повторно записались в ряды национальной армии, чтобы воевать против США
Об этом информирует северокорейская газета Rodong Sinmun .
Утверждается, что в пятницу, 17 марта, около 800 тыс. студентов и рабочих добровольно выразили желание записаться или повторно призваться в ряды армии КНДР. Они стремятся сделать это, чтобы воевать с армией Соединенных Штатов.
Издание пишет, что США "грубо посягают на суверенитет страны и интересы Пхеньяна в сфере безопасности". Также подчеркивают, что количество добровольцев по всей стране растет.
- 20 февраля Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря. А сестра лидера КНДР, заместитель директора отдела пропаганды и агитации центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Йо Чжон пригрозила Соединенным Штатам войной, если американцы собьют северокорейскую ракету над Тихим океаном.
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