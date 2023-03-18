КНДР утверждает, что 800 тыс. человек записались в армию, чтобы воевать с США

Об этом информирует северокорейская газета Rodong Sinmun .

Утверждается, что в пятницу, 17 марта, около 800 тыс. студентов и рабочих добровольно выразили желание записаться или повторно призваться в ряды армии КНДР. Они стремятся сделать это, чтобы воевать с армией Соединенных Штатов.

Издание пишет, что США "грубо посягают на суверенитет страны и интересы Пхеньяна в сфере безопасности". Также подчеркивают, что количество добровольцев по всей стране растет.