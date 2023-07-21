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КНДР угрожает ядерным ударом за демонстрацию военной силы США в Южной Корее

21 июля, 2023 пятница
05:48
Мир

В Северной Корее говорят, что размещение американской атомной подводной лодки на побережье Южной Кореи может соответствовать критериям применения ею ядерного оружия

Об этом сказал министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нама, передает Reuters.

По его словам, размещение американского оружия, такого как авианосцы, бомбардировщики или ракетные подлодки в Южной Корее является демонстрацией военной силы США и якобы может отвечать условиям для применения КНДР ядерного оружия.

Северокорейский министр также обвинил Соединенные Штаты и Южную Корею в эскалации напряженности в регионе, одновременно критикуя первую встречу их ядерной консультативной группы.

"Постоянно растущая видимость размещения стратегической атомной подлодки и других стратегических активов может подпадать под условия применения ядерного оружия, определенные в законе КНДР", – говорится в заявлении.

Атомная подлодка США в Южной Корее

В апреле США и Южная Корея заключили историческое соглашение по противодействию северокорейской ядерной угрозе. Теперь Вашингтон будет периодически направлять атомные подлодки США в Южную Корею и привлекать Сеул к своим операциям по ядерному планированию.

14 июля страны провели совместные воздушные учения с участием, по меньшей мере, одного стратегического бомбардировщика B-52H на фоне запуска КНДР баллистической ракеты.

А уже 18 июля США направили атомную субмарину в Южную Корею. Она прибыла в страну на фоне переговоров по координации действий союзников в случае ядерной войны с КНДР. Это первый визит американской атомной подлодки за последние десятилетия.

При этом Северная Корея осудила Консультативную группу по ядерным вопросам за "открытое обсуждение использования ядерного оружия". КНДР предостерегла от планов союзников увеличить демонстрацию военной силы, включая визит подводной лодки. В свою очередь Индийско-тихоокеанский координатор Белого дома Курт Кэмпбелл подчеркнул, что прибытие субмарины является проявлением американской приверженности обороне Южной Кореи.

Представитель Белого дома не назвал лодку, но министерство обороны Южной Кореи подтвердило прибытие субмарины. Ее идентифицировали как USS Kentucky, класса "Огайо". СМИ отмечают, что эта лодка способна нести около 150 ракет Tomahawk.

КНДР
Южная Корея
ядерное оружие
ядерная безопасность
США
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