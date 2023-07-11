С таким заявлением выступила министерша иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Гуи, передает Reuters.

"Я, от имени правительства КНДР, решительно осуждаю решение США предложить Украине ОМУ (оружие массового уничтожения) как опасный уголовный акт, который принесет новую беду миру, и решительно требую от США немедленно отозвать это решение", - сказала она.

По ее словам, "США сделали очень опасный выбор".

Следует отметить, что КНДР не является подписантом конвенции, запрещающей применение кассетных боеприпасов.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

30 июня стало известно, что США близки к согласованию предоставления Украине кассетных боеприпасов.

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. А 7 июля против предоставления кассетных боеприпасов выступила Германия.

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве. В тот же день США объявили о передаче кассетных боеприпасов Украине.

Британия, Канада и Испания не поддержали решение США о предоставлении этого вида боеприпасов.