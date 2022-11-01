Об этом сообщает Reuters.

Отмечают, что МИД Северной Кореи заявил, что страна "готова принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета, безопасности народа и территориальной целостности от внешних военных угроз".

В заявлении МИД также идет "более мощные меры" со стороны КНДР, которые она угрожает применить, если США продолжат свои "военные провокации". Также отмечают, что США будут обязаны взять на себя ответственность за последствия этих мер.

"Если США не хотят каких-либо серьезных событий, не отвечающих интересам их безопасности, они должны немедленно прекратить бесполезные и неэффективные военные учения. Если нет, им придется полностью взять на себя вину за все последствия", - отмечают в МИД Северной Кореи.

В понедельник, 31 октября, США и Южная Корея начали совместные военные учения Vigilant Storm. В них примут участие около 240 военных самолетов, которые совершат около 1600 вылетов. Целью учений является сдерживание КНДР от потенциального применения ядерного оружия. Они завершатся в пятницу на этой неделе.

28 октября КНДР запустила в сторону Восточного моря две баллистические ракеты. Это связали с военными учениями Южной Кореи, закончившимися на прошлой неделе.

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