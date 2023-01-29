КНДР: США распространяют "безосновательные слухи" о торговле оружием между Северной Кореей и Россией
Северная Корея опровергла данные о поставках оружия в РФ, а также предупредила США о "нежелательных последствиях", если они в дальнейшем будут распространять такие "слухи"
Об этом пишет Yonhap со ссылкой на Квон Чон Гуна, генерального директора по делам США в министерстве иностранных дел Северной Кореи.
"Попытка запятнать имидж КНДР путем фабрикации данных является серьезной провокацией, которую никогда нельзя допустить и которая не может не вызвать реакцию", - сказал Квон в заявлении, обнародованном официальным Корейским центральным информационным агентством. Так, КНДР прокомментировала публикацию доказательств США о торговле оружием между РФ и Северной Кореей.
"США должны помнить, что они столкнутся с действительно нежелательным результатом, если продолжат распространять слухи против КНДР".
Квон не сказал, что он подразумевал под нежелательным результатом.
- Напомним, США передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ПВК Вагнера для применения в войне против Украины.
- Сестра же северокорейского лидера Ким Йо Чжон осудила военную помощь США Украине и заявила, что КНДР "всегда будет стоять на одном поле боя с российской армией".
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