КНДР спустила на воду новую атомную подлодку
В среду, 6 сентября, Северная Корея спустила на воду новую атомную подлодку
Об этом сообщает "Голос Кореи".
"Церемония спуска на воду подлодки ознаменовала начало новой главы в укреплении военно-морских сил КНДР", - говорится в сообщении.
Спуск атомной подводной лодки на воду состоялся 6 сентября, но об этом стало известно только сейчас. Диктатор Ким Чен Ын якобы присутствовал на событии.
Северокорейские пропагандисты подчеркнули, что новая тактическая атомная ударная подлодка "выполнит свою боевую задачу, как одно из основных подводных наступательных средств военно-морских сил" Севера.
Фото: ЦТАК
- В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся в частности со своим северокорейским коллегой.
- В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.
- 18 августа стало известно, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
- 31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.
- В начале сентября СМИ писали, что Ким Чен Ын планирует приехать к Путину и обсудить поставки РФ оружия для войны в Украину.
- Госдепартамент США призвал Северную Корею прекратить переговоры с Россией по поводу оружия после сообщений о предстоящей встрече глав обоих государств.
- Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль призвал мир немедленно прекратить попытки военного сотрудничества с КНДР на фоне информации о взаимодействии РФ и Северной Кореи.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.13
- EUR Покупка 40.2Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное