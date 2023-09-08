КНДР спустила на воду новую атомную подлодку

Об этом сообщает "Голос Кореи".

"Церемония спуска на воду подлодки ознаменовала начало новой главы в укреплении военно-морских сил КНДР", - говорится в сообщении.

Спуск атомной подводной лодки на воду состоялся 6 сентября, но об этом стало известно только сейчас. Диктатор Ким Чен Ын якобы присутствовал на событии.

Северокорейские пропагандисты подчеркнули, что новая тактическая атомная ударная подлодка "выполнит свою боевую задачу, как одно из основных подводных наступательных средств военно-морских сил" Севера.

Фото: ЦТАК