КНДР снова запустила подводный беспилотник, способный нести ядерное вооружение
Северная Корея провела очередное испытание подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие
Об этом сообщает Reuters.
Таким образом, КНДР испытала еще одного вида беспилотного подводного ударного БПЛА, способного нести ядерное оружие, под названием "Хаиль-2" через две недели после того, как была раскрыта информация о подводных беспилотниках "Хаиль-1", что в переводе с корейского означает " цунами".
По предварительной информации, они предназначены для тайного проникновения и нанесения атак в территориальных водах противника.
Аналитики говорят, что Северная Корея демонстрирует свои возможности доставки ядерного оружия, хотя они скептически относятся к готовности КНДР начать серийное производство новых морских дронов.
Сообщается, что в ходе испытаний системы подводного стратегического оружия беспилотник преодолел около тысячи километров под водой за 71 час 6 минут и успешно поразил смоделированную цель.
- Напомним, 24 марта Северная Корея испытала новый БПЛА для подводной атаки, способный нести ядерное оружие.
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