Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, КНДР испытала еще одного вида беспилотного подводного ударного БПЛА, способного нести ядерное оружие, под названием "Хаиль-2" через две недели после того, как была раскрыта информация о подводных беспилотниках "Хаиль-1", что в переводе с корейского означает " цунами".

По предварительной информации, они предназначены для тайного проникновения и нанесения атак в территориальных водах противника.

Аналитики говорят, что Северная Корея демонстрирует свои возможности доставки ядерного оружия, хотя они скептически относятся к готовности КНДР начать серийное производство новых морских дронов.

Сообщается, что в ходе испытаний системы подводного стратегического оружия беспилотник преодолел около тысячи километров под водой за 71 час 6 минут и успешно поразил смоделированную цель.