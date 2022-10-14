КНДР снова запустила баллистическую ракету и подняла военные самолеты на границе с Южной Кореей
В пятницу, 14 октября, КНДР запустила баллистическую ракету и подняла военные самолеты у укрепленной границы Южной Кореи
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Отмечается, что 14 октября около 1:49 в сторону границы Южной Кореи была запущена баллистическая ракета. Запуск был осуществлен из района Сунана вблизи столицы Северной Кореи Пхеньяна. Ракета пролетела около 700 км на высоте 50 км и со скоростью 6 махов, после чего упала в море.
Кроме того, КНДР произвела запуск десятка военных самолетов. Они пролетели вдоль границы Южной Кореи, которая в ответ подняла в воздух истребители. Также Северная Корея находится в морских буферных зонах восточного и западного побережий 170 артиллерийских снарядов.
Совет Нацбезопасности Южной Кореи назвал действия Северной Кореи нарушением двустороннего военного соглашения, заключенного в 2018 году. Она запрещает военные действия в приграничной зоне. А президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил СМИ, что Пхеньян "без разбора совершает провокации", и пообещал разработать "непроницаемые контрмеры".
- 10 октября в КНДР заявили , что осуществляли запуски ракет для имитации ядерного удара по Южной Корее.
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