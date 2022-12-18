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КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японии

18 декабря, 2022 воскресенье
08:30
Мир Ким Чен Ын

Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря, это 35-й запуск ракеты КНДР за 2022 год

Об этом сообщили в Associated Press.

В AP отметили: Вооруженные силы Южной Кореи зафиксировали запуск двух северокорейских баллистических ракет из северо-западного района Тончангри.

"Ракеты пролетели через всю страну в направлении ее восточных вод", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Известно, что ракеты были выпущены с интервалом примерно в 50 минут, но не сообщается никаких подробностей, например, из какого типа оружия стреляла Северная Корея и как далеко они пролетели.

Вице-министр обороны Японии Тосиро Ино проинформировал журналистов: обе ракеты пролетели на расстоянии 500 километров на максимальной высоте 550 километров. Он подверг критике Северную Корею за угрозу безопасности Японии, региона и международного сообщества.

Издание NHK, в свою очередь, написало, что в этом году Северная Корея запускает ракеты с беспрецедентной частотой: японские чиновники говорят, что этот запуск – 35-й в 2022 году.

  • Напомним, 2 декабря сообщалось , что администрация Джо Байдена объявила о введении санкций против трех должностных лиц КНДР в ответ на проведение Пхеньяном в 2022 году десятков испытаний баллистических ракет, в том числе межконтинентальной баллистической.

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КНДР
Япония
Ким Чен Ын
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