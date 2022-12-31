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КНДР снова осуществила запуск баллистических ракет в сторону Восточного моря

31 декабря, 2022 суббота
03:11
Мир

Северная Корея в субботу, 31 декабря, совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

По данным агентства, полученным от Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, власти КНДР использовали баллистическую ракету неустановленного типа.

Впоследствии береговая охрана Японии заявила о еще одной ракете, выпущенной с территории Северной Кореи.

Согласно предварительной информации, оба снаряда уже упали.

  • Напомним, в прошлый раз Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малого радиуса действия в сторону своих восточных вод в пятницу, 23 декабря.

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КНДР
оружие
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