КНДР снабжает оружие вагнеровцам. США передали в ООН доказательства нарушения санкций
США передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российской ПВК Вагнера для применения в войне против Украины
США передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российской ПВК Вагнера для применения в войне против Украины
Об этом сообщил на брифинге в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.
"Мы видели, как представители властей Северной Кореи лживо отрицали поставки оружия для ПВК Вагнера", - сказал представитель Белого дома.
Он напомнил, что США уже заявляли о конкретных случаях таких поставок, и сейчас имеют соответствующие доказательства. В частности, Кирби показал журналистам соответствующие спутниковые снимки.
"Эти изображения свидетельствуют, что 18 ноября пять железнодорожных вагонов отправились из РФ в КНДР. На следующий день Северная Корея погрузила в эти железнодорожные вагоны контейнеры, после чего поезд вернулся в Россию", - пояснил представитель администрации США.
Чиновник отметил, что поставки оружия из КНДР в Россию являются прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.
"Поэтому сегодня мы поделились информацией об этих нарушениях с группой экспертов Комитета РБ по санкциям против КНДР. Мы продолжим говорить об этих нарушениях в Совете Безопасности вместе с нашими союзниками и партнерами", - подчеркнул Кирби.
При этом он отметил, что объемы поставок из Северной Кореи для ПВК Вагнера не изменили динамику боевых действий в Украине. Однако, по словам Кирби, Россия стремится в дальнейшем получать вооружение из КНДР.
"Мы четко осуждаем действия КНДР и призываем ее немедленно прекратить эти поставки ППК "Вагнер"", - подытожил представитель Совета нацбезопасности Белого дома.
- Напомним, в пятницу США заявили о введении в отношении ПИК Вагнер статуса транснациональной преступной организации.
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