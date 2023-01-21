США передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российской ПВК Вагнера для применения в войне против Украины

Об этом сообщил на брифинге в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Мы видели, как представители властей Северной Кореи лживо отрицали поставки оружия для ПВК Вагнера", - сказал представитель Белого дома.

Он напомнил, что США уже заявляли о конкретных случаях таких поставок, и сейчас имеют соответствующие доказательства. В частности, Кирби показал журналистам соответствующие спутниковые снимки.

"Эти изображения свидетельствуют, что 18 ноября пять железнодорожных вагонов отправились из РФ в КНДР. На следующий день Северная Корея погрузила в эти железнодорожные вагоны контейнеры, после чего поезд вернулся в Россию", - пояснил представитель администрации США.

Чиновник отметил, что поставки оружия из КНДР в Россию являются прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

"Поэтому сегодня мы поделились информацией об этих нарушениях с группой экспертов Комитета РБ по санкциям против КНДР. Мы продолжим говорить об этих нарушениях в Совете Безопасности вместе с нашими союзниками и партнерами", - подчеркнул Кирби.

При этом он отметил, что объемы поставок из Северной Кореи для ПВК Вагнера не изменили динамику боевых действий в Украине. Однако, по словам Кирби, Россия стремится в дальнейшем получать вооружение из КНДР.

"Мы четко осуждаем действия КНДР и призываем ее немедленно прекратить эти поставки ППК "Вагнер"", - подытожил представитель Совета нацбезопасности Белого дома.

Напомним, в пятницу США заявили о введении в отношении ПИК Вагнер статуса транснациональной преступной организации.

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