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КНДР раскритиковала США за наличие ядерного оружия, а свое назвала "суверенным правом"

5 августа, 2023 суббота
08:35
Мир

Постоянное представительство Северной Кореи в ООН выразило свою критику относительно наличия ядерного оружия в США, при этом подчеркнуло, что собственное наличие ядерного оружия считается "суверенным правом"

Об этом сообщает Reuters.

Критикуя Штаты за участие в трехстороннем оборонном пакте, образованном Австралией, Великобританией и США (AUKUS) и Ядерной консультативной группой с Южной Кореей, Пхеньян защищал свое ядерное оружие как "осуществление суверенитета".

"Страны, которые подписали ДНЯО (Договор о нераспространении оружия ядерного оружия), не должны спорить с КНДР по поводу его законного осуществления суверенитета, поскольку она юридически вышла из ДНЯО 20 лет назад. Ядерные силы КНДР никогда не будут угрозой для тех стран, которые уважают их суверенитет и интересы безопасности", - говорится в сообщении представительства КНДР.

Там добавили, что ядерные силы страны никогда не будут угрозой для тех стран, "уважающих их суверенитет и интересы безопасности".

Атомная подлодка США в Южной Корее

В апреле США и Южная Корея заключили историческое соглашение по противодействию северокорейской ядерной угрозе. Теперь Вашингтон будет периодически направлять атомные подлодки США в Южную Корею и привлекать Сеул к своим операциям по ядерному планированию.

14 июля страны провели совместные воздушные учения с участием, по меньшей мере, одного стратегического бомбардировщика B-52H на фоне запуска КНДР баллистической ракеты.

А уже 18 июля США направили атомную субмарину в Южную Корею. Она прибыла в страну на фоне переговоров по координации действий союзников в случае ядерной войны с КНДР. Это первый визит американской атомной подлодки за последние десятилетия.

При этом Северная Корея осудила Консультативную группу по ядерным вопросам за "открытое обсуждение использования ядерного оружия". КНДР предостерегла от планов союзников увеличить демонстрацию военной силы, включая визит подводной лодки. В свою очередь Индийско-тихоокеанский координатор Белого дома Курт Кэмпбелл подчеркнул, что прибытие субмарины является проявлением американской приверженности обороне Южной Кореи.

Представитель Белого дома не назвал лодку, но министерство обороны Южной Кореи подтвердило прибытие субмарины. Ее идентифицировали как USS Kentucky, класса "Огайо". СМИ отмечают, что эта лодка способна нести около 150 ракет Tomahawk.

В июле министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нама заявил, что размещение американской атомной подводной лодки на побережье Южной Кореи может соответствовать критериям применения ею ядерного оружия.

КНДР
ООН
ядерное оружие
США
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