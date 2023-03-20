КНДР провела учения, имитирующие тактическую ядерную контратаку
В течении 18 и 19 марта КНДР проводила тактические учения с целью "усиления возможностей сдерживания войны", имитирующие тактическую ядерную контратаку.
Об этом пишет Корейское центральное информационное агентство.
Отмечается, что они были спровоцированы совместными учениями США и Южной Кореи. Агентство также заявляет, что США разворачивает в Южной Корее свою стратегическое ядерное оснащение.
Двухдневная тактическая подготовка по ядерной контратаке была разделена на упражнения по управлению системой ядерного удара, практические тренировки по переходу в положение ядерной контратаки и тренировки по тактическому пуску баллистических ракет.
"Утром 19 марта была произведена отработка пусков баллистических ракет с имитацией тактического ядерного удара. После этого была проведена тренировка с имитацией ядерного удара по главной цели противника", - пишет агентство.
В ходе учений была взорвана баллистическая ракета на высоте 800 метров над целью, установленной в Восточном море, с дальностью 800 км.
Агентство подчеркнуло, что учебные стрельбы не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран.
За учениями наблюдал лично Ким Чен Ын и верхушка правящей партии. Корейский диктатор остался доволен результатами учений и отметил необходимость их дальнейшего организованного проведения.
По словам Ким Чен Ына "войну невозможно сдержать лишь тем фактом, что у страны есть ядерное оружие".
"Только в полной готовности мы можем выполнить важную стратегическую задачу сдерживания войны, защитить наш суверенитет, мирную жизнь и будущее нашего народа, дело социалистического строительства", - сказал он.
- Военные Южной Кореи заявили, что в воскресенье, 19 марта, Северная Корея выпустила баллистическую ракету малой дальности (SRBM) в сторону Восточного моря.
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