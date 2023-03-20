КНДР провела учения, имитирующие тактическую ядерную контратаку

Об этом пишет Корейское центральное информационное агентство.

Отмечается, что они были спровоцированы совместными учениями США и Южной Кореи. Агентство также заявляет, что США разворачивает в Южной Корее свою стратегическое ядерное оснащение.

Двухдневная тактическая подготовка по ядерной контратаке была разделена на упражнения по управлению системой ядерного удара, практические тренировки по переходу в положение ядерной контратаки и тренировки по тактическому пуску баллистических ракет.

"Утром 19 марта была произведена отработка пусков баллистических ракет с имитацией тактического ядерного удара. После этого была проведена тренировка с имитацией ядерного удара по главной цели противника", - пишет агентство.

В ходе учений была взорвана баллистическая ракета на высоте 800 метров над целью, установленной в Восточном море, с дальностью 800 км.

Агентство подчеркнуло, что учебные стрельбы не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран.

За учениями наблюдал лично Ким Чен Ын и верхушка правящей партии. Корейский диктатор остался доволен результатами учений и отметил необходимость их дальнейшего организованного проведения.

По словам Ким Чен Ына "войну невозможно сдержать лишь тем фактом, что у страны есть ядерное оружие".

"Только в полной готовности мы можем выполнить важную стратегическую задачу сдерживания войны, защитить наш суверенитет, мирную жизнь и будущее нашего народа, дело социалистического строительства", - сказал он.