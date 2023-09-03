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КНДР провела имитацию тактической ядерной атаки

3 сентября, 2023 воскресенье
09:03
Мир КНДР ракета

Утром субботы, 2 сентября, Северная Корея провела имитацию тактической ядерной атаки, применив две крылатые ракеты большой дальности с фальшивыми ядерными боеголовками

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что учения провели "с целью предупредить врагов" о том, что Северная Корея будет готова к ядерной войне, поскольку Пхеньян вновь пообещал усилить военное сдерживание США и Южной Кореи.

Так, две крылатые ракеты с макетами ядерных боеголовок были выпущены в сторону Западного моря полуострова и пролетели 1500 километров на заданной высоте 150 метров.

Reuters пишет, что Ким Чен Ын посетил машинный комплекс, производящий морские двигатели, и крупный завод боеприпасов, чтобы подчеркнуть важность укрепления военно-морских сил Пхеньяна.

"Ядерные силы КНДР укрепят свою позицию ответственного боевого противодействия всеми способами", - говорится в заявлении КНДР.

Что известно о нарастании напряжения со стороны КНДР

5 августа 2023 года постоянное представительство Северной Кореи в ООН высказало свою критику относительно наличия ядерного оружия в США, при этом подчеркнуло, что собственное наличие ядерного оружия считается "суверенным правом".

6 августа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также приказал заводам, производящим ракетные двигатели, артиллерию и другое оружие, увеличить мощности в рамках укрепления обороноспособности страны. А затем он призвал военное руководство страны тренироваться и готовиться к возможной войне.

14 августа сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил главные заводы страны, производящие ракеты, и приказал увеличить промышленные мощности для производства ракетного вооружения, чтобы "сохранить военную мощь" и быть готовыми к войне.

Позже, 18 августа, стало известно, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

19 августа лидеры Японии, США и Южной Кореи договорились об обязательстве быстро консультироваться друг с другом для координации своих ответов на провокации и угрозы на фоне более агрессивных действий Китая и эскалации воинственности Северной Кореи.

21 августа южнокорейские и американские войска начали 11-дневные учения Ulchi Freedom Guardian для укрепления своей способности справиться с ядерной и ракетной угрозой от Северной Кореи. После чего хакеры КНДР пытались разведать информацию о военных учениях США и Южной Кореи.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил , что военно-морские силы страны станут "компонентом государственного ядерного сдерживания", посетив командование службы.

31 августа армия Северной Кореи заявила , что выпустила две баллистические ракеты малой дальности, чтобы имитировать ядерные удары по военным целям в Южной Корее.

А 2 сентября КНДР выпустила сразу несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря.

КНДР
ядерное оружие
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