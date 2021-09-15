КНДР произвела запуск двух баллистических ракет, - военные Южной Кореи
Северная Корея 15 сентября запустила две баллистические ракеты в Японское море
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