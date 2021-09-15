КНДР произвела запуск двух баллистических ракет, - военные Южной Кореи

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, передает НВ .

Ракеты запустили из центральных регионов КНДР.



Сейчас спецслужбы США и Южной Кореи анализируют информацию.