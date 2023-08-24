КНДР признала, что запуск разведывательного спутника снова провалился. Обещают осенью повторить

Об этом сообщает AFP.

Национальное управление аэрокосмического развития КНДР осуществило второй запуск разведывательного спутника Malligyong-1 на борту ракеты-носителя нового типа "Чоллима-1" на космодроме Сохе в округе Чолсан.

По данным официального Центрального информационного агентства Кореи (KCNA), полеты первой и второй ступеней ракеты "прошли нормально, но запуск не произошел из-за ошибки в системе аварийного подрыва во время полета третьей ступени".

Также в компании заявили, что "причина соответствующей аварии не большая проблема", пообещав при этом провести третий запуск в октябре после изучения проблемы и принятия мер по ее устранению.

Как заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, вечером 23 августа они обнаружили запуск "того, что, по утверждению Северной Кореи, является космической ракетой-носителем". Также военные добавили, что объект "перевернул международное воздушное пространство" над Желтым морем.

Что известно о запуске спутника КНДР

17 мая Ким Чен Ын вместе с дочерью лично проверил подготовку первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил, что он необходим, чтобы защитить суверенитет страны. На следующий день в США отреагировали на действия Северной Кореи и заявили , что это нарушит ряд международных санкций, запрещающих КНДР использовать баллистические ракеты.

25 мая сообщалось, что Северная Корея в ускоренном режиме строит стартовую площадку. Впоследствии стало известно, что КНДР планирует запустить в космос военный спутник с 31 мая по 11 июня.

В конце мая КНДР заявила , что запустит свой первый военный спутник-шпион в июне с целью мониторинга "опасной военной деятельности" Соединенных Штатов и Южной Кореи в режиме реального времени. Уже 31 мая она совершила свой первый запуск. Однако он завершился неудачей – ракета-носитель упала в море. В этой связи в Японии и столице Южной Кореи Сеули прозвучали чрезвычайные предупреждения, а в Сеуле по ошибке объявили сообщение об эвакуации. КНДР в свою очередь пообещала в ближайшее время совершить второй запуск.

МИД Украины отреагировало на запуск спутника. Она заявила, что Украина решительно осуждает такие действия со стороны Северной Кореи.

16 июня сообщалось, что после недели поисков военные Южной Кореи получили со дна Желтого моря одну из частей затонувшей ракеты КНДР Chollima-1.

19 июня трудовая партия Кореи, полностью контролирующая власть в КНДР, объявила о планах наращивания разработок и производства мощного ядерного оружия.

В среду 12 июля КНДР выпустила неопределенную баллистическую ракету в сторону Восточного моря, когда лидеры Южной Кореи и Японии собирались встретиться на саммите НАТО в Литве.

13 июля правительство КНДР подтвердило проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18 с двигателем на твердом топливе.

22 августа Северная Корея сообщила Японии, что запустит спутник в период с 24 по 31 августа, что станет второй попыткой в этом году.