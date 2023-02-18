КНДР пригрозила США и Южной Корее применением "беспрецедентных мер" из-за военных учений
Северная Корея пригрозила "беспрецедентными и решительными ответами", если США и Южная Корея продолжат запланированные военные учения
Об этом информирует Reuters .
В заявлении, распространенном СМИ Северной Кореи, МИД страны отметил, что запланированные военные учения Южной Кореи и США повышают напряженность в регионе. Также в МИД заявили, что рассмотрят возможность применения дополнительных военных мер в случае, если Совбез ООН под влиянием США продолжит оказывать давление на КНДР.
Заявление прозвучало в то время, когда Северная Корея и США занимаются подготовкой к ежегодным военным учениям, направленным на лучшее противодействие росту ракетной и ядерной угрозы КНДР. На следующей неделе в Вашингтоне они проведут учения, направленные на улучшение работы ядерных активов Америки. Также в марте в Южной Корее союзники проведут регулярные весенние учения "Щит свободы".
- 11 февраля Южная Корея ввела санкции против Северной Кореи за киберворовство криптовалюты для финансирования ракетной и ядерной программ КНДР.
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