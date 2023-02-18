КНДР пригрозила США и Южной Корее применением "беспрецедентных мер" из-за военных учений

Об этом информирует Reuters .

В заявлении, распространенном СМИ Северной Кореи, МИД страны отметил, что запланированные военные учения Южной Кореи и США повышают напряженность в регионе. Также в МИД заявили, что рассмотрят возможность применения дополнительных военных мер в случае, если Совбез ООН под влиянием США продолжит оказывать давление на КНДР.

Заявление прозвучало в то время, когда Северная Корея и США занимаются подготовкой к ежегодным военным учениям, направленным на лучшее противодействие росту ракетной и ядерной угрозы КНДР. На следующей неделе в Вашингтоне они проведут учения, направленные на улучшение работы ядерных активов Америки. Также в марте в Южной Корее союзники проведут регулярные весенние учения "Щит свободы".