КНДР поставляет оружие России для затягивания боев в Украину, но это не изменит ход войны, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg.

Ожидается, что на этой неделе лидер Ким Чен Ын прибудет в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. США заявили, что встреча будет сосредоточена на поставках боеприпасов в Москву.

Хотя Пхеньян и Москва отрицают обвинения США в поставках оружия, Северная Корея владеет одними из самых больших запасов артиллерии и неуправляемых ракет, которые могут быть использованы в вооружении советских времен, которое Россия использует для неизбирательных нападений на Украину.

"Снабжение боеприпасов из Северной Кореи вряд ли будут решающими в краткосрочной перспективе, но облегчат России продолжение войны на истощение. Значительной частью стратегии Путина является оценка того, что Россия может пережить Украину, и поддержка Запада, которая важна для выживания Украины. Больше боеприпасов позволяет Путину продолжать эту стратегию", - заявил профессор по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже США Теренс Рериг.

Как пишет Bloomberg, боеприпасы из Северной Кореи могут выиграть время для России, давая ее индустрии шанс догнать спрос.

"Добавление Северной Кореи в список поставщиков оружия в войне поможет восполнить пробелы в боеприпасах и других системах вооружений, которые российские производители вооружений делают тяжело", - сказал Дэвид Шмерлер, старший научный сотрудник Центра Джеймса Мартина. Исследование нераспространения.

Он добавил, что решение обратиться в Северную Корею за военной помощью "может свидетельствовать о борьбе за поддержку производства внутри страны".

Отмечается, что в списке пожеланий Путина, вероятно, будут 122-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, а также 122-мм ракеты. Северная Корея, находящаяся под жесткими санкциями, не имеет доступа к технологиям, которые позволили бы ей массово производить какое-нибудь высокоточное оружие.

Она имеет запасы противотанковых ракет и ракет класса "земля-воздух", но ее вооружение, возможно, не очень соответствует некоторым новейшим вооружениям, которые США и их партнеры по НАТО отправляют в Украину.

По словам эксперта по вооружению Йоста Олиманса, Северная Корея также является одной из немногих стран, имеющих достаточные запасы танков советской эпохи, подобные тем, которые Москва разместила в Украине, таких как Т-54 и Т-62, и она может поставлять запасные части.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает , что Северная Корея не начнет поставки оружия России не согласовав это с Китаем.