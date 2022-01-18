КНДР подтвердила запуск двух баллистических ракет
Северная Корея подтвердила запуск двух баллистических ракет, "точно поразивших цель"
Об этом 18 января сообщило Центральное информационное агентство Северной Кореи.
"17 января были проведены тактическая проверка и испытания управляемых ракет", - говорится в заявлении Пхеньяна.
Ракеты, запущенные из западного региона страны, "точно поразили островную цель в Восточном море Кореи". Отмечается, что целью испытаний было изучение оружия и подтверждение его точности, безопасности и эффективности.
Напомним, в понедельник Южная Корея и Япония сообщили, что КНДР запустила две вероятные баллистические ракеты в восточном направлении в море с аэродрома в столице Пхеньяне. По предварительным оценкам Японии полет ракет составляет около 300 км с максимальной высотой 50 км.
За январь 2022 года это уже четвертое испытание ракет в Северной Корее.
- 15 сентября 2021 года КНДР произвела запуск двух баллистических ракет, а 19 октября 2021 года КНДР снова запустила еще две ракеты.
- 5 и 11 января Северная Корея заявляла об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.
- 12 января администрация Байдена ввела первые санкции против Северной Кореи, поскольку с начала осени 2021 года страна провела шесть запусков баллистических ракет, каждый из которых нарушал резолюцию Совета Безопасности ООН.
- 14 января Северная Корея запустила новую ракету в сторону Японского моря, по предположению береговой охраны Японии, это был баллистический снаряд.
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