КНДР подтвердила запуск двух баллистических ракет

Об этом 18 января сообщило Центральное информационное агентство Северной Кореи.



"17 января были проведены тактическая проверка и испытания управляемых ракет", - говорится в заявлении Пхеньяна.



Ракеты, запущенные из западного региона страны, "точно поразили островную цель в Восточном море Кореи". Отмечается, что целью испытаний было изучение оружия и подтверждение его точности, безопасности и эффективности.



Напомним, в понедельник Южная Корея и Япония сообщили, что КНДР запустила две вероятные баллистические ракеты в восточном направлении в море с аэродрома в столице Пхеньяне. По предварительным оценкам Японии полет ракет составляет около 300 км с максимальной высотой 50 км.



За январь 2022 года это уже четвертое испытание ракет в Северной Корее.

15 сентября 2021 года КНДР произвела запуск двух баллистических ракет, а 19 октября 2021 года КНДР снова запустила еще две ракеты.

5 и 11 января Северная Корея заявляла об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.

12 января администрация Байдена ввела первые санкции против Северной Кореи, поскольку с начала осени 2021 года страна провела шесть запусков баллистических ракет, каждый из которых нарушал резолюцию Совета Безопасности ООН.

14 января Северная Корея запустила новую ракету в сторону Японского моря, по предположению береговой охраны Японии, это был баллистический снаряд.