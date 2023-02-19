Об этом пишут Reuters.

В воскресенье Северная Корея заявила, что накануне выпустила межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-15 во время обучения с внезапным пуском. Так, ракета была протестирована в море у западного побережья Японии.

"Неожиданный запуск межконтинентальных баллистических ракет... является фактическим доказательством последовательных усилий стратегических ядерных сил КНДР превратить свою способность смертельной ядерной контратаки во враждебные силы в непреодолимую", - заявило государственное информационное агентство KCNA.