КНДР подтвердила испытание межконтинентальной баллистической ракеты и назвала это "непреодолимой ядерной контратакой"
Власти Северной Кореи подтвердили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15: по ее словам, это показало способность КНДР нанести "непреодолимую ядерную контратаку"
Об этом пишут Reuters.
В воскресенье Северная Корея заявила, что накануне выпустила межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-15 во время обучения с внезапным пуском. Так, ракета была протестирована в море у западного побережья Японии.
"Неожиданный запуск межконтинентальных баллистических ракет... является фактическим доказательством последовательных усилий стратегических ядерных сил КНДР превратить свою способность смертельной ядерной контратаки во враждебные силы в непреодолимую", - заявило государственное информационное агентство KCNA.
- Напомним, 18 февраля Северная Корея пригрозила "беспрецедентными и решительными ответами", если США и Южная Корея продолжат запланированные военные учения.
- Позже сообщалось, что 18 февраля КНДР также запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету большой дальности.
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