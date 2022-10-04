КНДР поддержала незаконную аннексию РФ оккупированных территорий Украины

Об этом сообщает центральное телеграфное агентство КНДР .

По словам главы департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су,

Пхеньян поддерживает решение правительства России о "присоединении" оккупированных территорий.

"Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей "ДНР" и "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства РФ по принятию вышеуказанных регионов в свой состав", - говорится в заявлении МИД КНДР.

Чо Чхоль Су также упомянул, что 30 сентября Совет Безопасности ООН провел голосование по антироссийской резолюции, поданной США, отклоненной из-за применения РФ права вето.

"Если Совет Безопасности ООН попытается нарушить право суверенитета на независимость и фундаментальные интересы путем принятия нелогических мер, противоречащих целям и принципам Устава ООН, он будет нести полную ответственность за последствия", - предупредил представитель МИД КНДР.