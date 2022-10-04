КНДР поддержала незаконную аннексию РФ оккупированных территорий Украины
Северная Корея поддержала незаконную аннексию Россией оккупированных украинских территорий
Об этом сообщает центральное телеграфное агентство КНДР .
По словам главы департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су,
Пхеньян поддерживает решение правительства России о "присоединении" оккупированных территорий.
"Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей "ДНР" и "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства РФ по принятию вышеуказанных регионов в свой состав", - говорится в заявлении МИД КНДР.
Чо Чхоль Су также упомянул, что 30 сентября Совет Безопасности ООН провел голосование по антироссийской резолюции, поданной США, отклоненной из-за применения РФ права вето.
"Если Совет Безопасности ООН попытается нарушить право суверенитета на независимость и фундаментальные интересы путем принятия нелогических мер, противоречащих целям и принципам Устава ООН, он будет нести полную ответственность за последствия", - предупредил представитель МИД КНДР.
- 30 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с речью и подписал с гауляйтерами оккупированных территорий Украины "соглашения" о "включении" Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья в состав РФ.
- Совбез ООН собрался, чтобы отреагировать на незаконную аннексию Россией украинских территорий, однако РФ ветировал резолюцию Совбеза ООН об осуждении аннексии.
- Украина передала в Международный суд ООН данные о попытке аннексии Россией украинских территорий 30 сентября и просьбе активизировать дело против РФ.
- 2 октября 2022 года конституционный трибунал РФ " утвердил " аннексию оккупированных частей Украины.
- 3 октября госдума России проголосовала за "принятие" в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
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