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КНДР планирует запустить в космос военный спутник. В Японии из-за подозрения запусков баллистических ракет приказали уничтожать цели

29 мая, 2023 понедельник
08:45
Мир

В понедельник Япония привела свою систему противоракетной обороны в состояние боевой готовности и предупредила, что будет сбивать любой снаряд, угрожающий ее территории, после того как Северная Корея сообщила ей о запуске спутника в период с 31 мая по 11 июня

Об этом сообщило издание NHK.

Ядерная Северная Корея заявляет, что завершила создание своего первого военного спутника-шпиона, а лидер Ким Чен Ын одобрил финальную подготовку к запуску.

"Правительство признает, что существует вероятность того, что спутник может пройти через территорию нашей страны", – заявил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Приказ министерства обороны Японии, первый в ответ на северокорейский космический запуск с 2016 года, появился после того, как в апреле Япония отправила в Восточно-Китайское море эсминец с перехватчиками Standard Missile-3 (SM-3), которые могут поражать цели в космосе, и отправила ракеты наземного базирования PAC-3, предназначенные для нанесения ударов по боеголовкам ближе к земле, на острова Окинава.

Япония ожидает, что Северная Корея запустит ракету со своим спутником над юго-западной цепью островов, как это было в 2016 году, заявил представитель министерства обороны.

Отмечается, что северокорейские государственные СМИ раскритиковали планы своих соперников, которые обменивались данными о запуске ракет в режиме реального времени, описывая эти три страны как обсуждающие "зловещие меры" для усиления военного сотрудничества.

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Аналитики говорят, что спутник является частью программы технологий наблюдения, содержащей беспилотники, и имеет целью улучшить способность наносить удары по целям в случае войны.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил журналистам, что любой ракетный запуск Северной Кореи будет серьезным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, осуждающих ее ядерную и ракетную деятельность.

Министр обороны Японии Хамада Ясукадзу приказал силам самообороны уничтожать любые приближающиеся баллистические ракеты.

Министерство обороны Японии заявляет, что Пхеньян может планировать запуск баллистической ракеты под предлогом выведения спутника на орбиту. Приказ Хамады позволит ССО уничтожить северокорейскую баллистическую ракету, которая, вероятно, упадет на японскую территорию.

Он предполагает, что объекты будут сбиты с помощью ракет-перехватчиков SM3 с эсминцев морских сил самообороны "Иджис" в Восточно-Китайском море и наземной системы PAC3 в префектуре Окинава, на юге Японии.

Ракеты будут уничтожены в воздушном пространстве над территорией Японии, ее исключительной экономической зоной и в открытом море вблизи страны.

  • 25 мая сообщалось, что Северная Корея в ускоренном режиме строит стартовую площадку для запуска спутников.
КНДР
Япония
ядерная безопасность
Военные новости
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