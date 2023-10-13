КНДР передала России 1000 контейнеров с военным оборудованием, - Белый дом
С 7 сентября по 1 октября Северная Корея передала России 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами
О военной помощи КНДР России пишет Reuters.
По информации Белого дома, поставки прошли между 7 сентября и 1 октября. Со склада в Северной Корее оружие сначала загружали на российское судно, а оттуда по железной дороге переправляли через всю Россию в Краснодарский край.
Журналисты получили информацию от координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
"У нас есть информация, что Северная Корея поставила России оружие для применения в Украине. КНДР предоставила России более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов. Сегодня мы публикуем рисунок, изображающий передвижение контейнеров", – заявил Кирби, пишет журналистка Лаура Роузен.
Корреспондент азиатского Nikkei пишет, что по словам Кирби, в обмен на это КНДР рассчитывает получать ракеты земля-воздух, бронетехнику и даже боевые самолеты.
Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются". В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.
В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.
11 сентября, стало известно, что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина в РФ "в ближайшие дни".
13 сентября Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".
7 октября сообщалось, что спутниковые снимки показали самый большой за последние годы трафик на границе России и КНДР. Это происходило через день после появления слухов о старте передачи РФ северокорейской артиллерии.
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