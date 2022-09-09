Об этом сообщает Корейское центральное информационное агентство (ЦТАК).

Отмечается, что Верховное народное собрание Северной Кореи утвердило новую ядерную доктрину. Она объявляет КНДР ядерным государством и закрепляет право наносить упреждающие ядерные удары для собственной защиты.

Первоначальный закон 2013 года предусматривал, что Северная Корея может использовать ядерное оружие для отражения вторжения или нападения со стороны враждебного ядерного государства и нанесения ответных ударов. Однако новый закон позволяет наносить упреждающие ядерные удары в случае обнаружения "неизбежной атаки" с применением оружия массового уничтожения.

Закон также обещает "не угрожать" неядерным государствам ядерным оружием.

КНДР также запретила обмен ядерным оружием или технологиями с другими странами и запрещает любые переговоры по денуклеаризации.

Согласно закону, Ким Чен Ын будет иметь единоличный контроль над ядерными вооруженными силами.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова мобилизовать средства сдерживания ядерной войны. По его словам, ядерные угрозы со стороны США требуют от Северной Кореи выполнения "срочной исторической задачи" - усиления своей самообороны.

1 августа в США заявили, что КНДР планирует очередные ядерные испытания .

17 августа Северная Корея запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря.

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