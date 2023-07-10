Об этом сообщает Yonhap News Agency.

По словам представителя министерства обороны Северной Кореи, США занимаются "неприкрытым ядерным шантажом", и планируют доставить в полуостров атомную подлодку.

Кроме того, он также обвинил Штаты в проведении "вражеской шпионской деятельности" при запуске самолетов-разведчиков у восточного и западного побережья.

Пхеньян заявляет, что американские беспилотники и разведчики 8 дней подряд летали вдоль побережья КНДР, нарушая ее воздушное пространство.

"Нет никаких гарантий, что не произойдет шокирующей аварии, как авария стратегического разведывательного самолета ВВС США", - сказал представитель минобороны Северной Кореи.

Также чиновник сослался на прошлые инциденты, когда КНДР сбила американские самолеты, включая разведывательный самолет EC-121 в 1969 году и военный вертолет в 1994 году.

В заявлении в частности говорится, что Пхеньян планирует принять меры для предотвращения "безрассудных действий" Вашингтона.