КНДР обвинила самолеты-разведчики США в нарушении воздушного пространства и пригрозила последствиями
Северная Корея раскритиковала план США отправить стратегическую атомную подлодку на Корейский полуостров и обвинила страну в нарушении воздушного пространства
Об этом сообщает Yonhap News Agency.
По словам представителя министерства обороны Северной Кореи, США занимаются "неприкрытым ядерным шантажом", и планируют доставить в полуостров атомную подлодку.
Кроме того, он также обвинил Штаты в проведении "вражеской шпионской деятельности" при запуске самолетов-разведчиков у восточного и западного побережья.
Пхеньян заявляет, что американские беспилотники и разведчики 8 дней подряд летали вдоль побережья КНДР, нарушая ее воздушное пространство.
"Нет никаких гарантий, что не произойдет шокирующей аварии, как авария стратегического разведывательного самолета ВВС США", - сказал представитель минобороны Северной Кореи.
Также чиновник сослался на прошлые инциденты, когда КНДР сбила американские самолеты, включая разведывательный самолет EC-121 в 1969 году и военный вертолет в 1994 году.
В заявлении в частности говорится, что Пхеньян планирует принять меры для предотвращения "безрассудных действий" Вашингтона.
- 5 июля военные Южной Кореи обнаружили фрагменты северокорейского спутника-разведчика, утонувшего в мае после неудачных попыток запуска. При анализе установлено, что этот спутник не имел военного наблюдения.
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