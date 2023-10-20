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OPINION

КНДР – новый братский народ россиян. Почему Лавров и Скабеева вынуждены были пресмыкаться в Пхеньяне?

20 октября, 2023 пятница
16:06
Мнение

Лавров нашёл новый братский народ для России. И да, наконец, это не украинцы. Это Северная Корея

Причина такой внезапной любви "грустной лошади" к стране, которая первой приходит в голову, как пример тоталитаризма, гетто для народа и полного контроля над личностью - более чем проста. России нужно для войны оружие для войны в Украине. Из того, что больше всего интересует оккупантов — 152-мм артиллерийских снарядов советских времен.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов говорил, что первые партии оружия от Ким Чен Ина уехали с конца июля. И назвал еще несколько интересующих захватчиков наименований. Прежде всего речь идет о снарядах 122 мм, также о ракетах к РСЗО "Град" и танковых снарядах.

Транссибирской магистралью все оно едет на украинский фронт более двух недель. И вряд ли поломает ход войны. Однако это попьет нашей крови, а Путин получит дополнительное счастье еще некоторое время потянуть время в ожидании политических перемен в мире.

Ради этих северокорейских подарков Лавров готов был врать, заискиваться и призывать россиян ехать отдыхать в Северную Корею. А ради того, чтобы лапша на ушах висела надежнее — в турне взяли с собой звездную кремлевскую пропагандистку Ольгу Скабееву.

Оля сообщила, что ее выход в эфир – "это первое в истории человечества прямое включение из КНДР". И что, несмотря на "бесконечные слухи и спекуляции в Северной Корее, есть интернет", а еще, что рядом с ней не стоит товарищ майор, чтобы проконтролировать ее действия". Чтобы рядовой российский оболтус не заподозрил спектакль — Скабеева сказала, что по Пхеньяну ходят радостные люди, но "показать их она не может, потому что поздно и все они спят." Ибо уже первый час ночи.

За спиной Скабеевой было что-то похожее на фойе фешенебельной правительственной гостиницы в позолоте и с канделябрами - на этом картинка из "свободной Северной Кореи" закончилась.

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Призывы к россиянам поехать в турне в Северную Корею не были бы смешны, если бы не было точно известно, что дочь Лаврова Екатерина — живет на Манхэттене и имеет гражданство США. А его любовница очень любит Лондон и имеет ряд ценной недвижимости. А вот Скабеева, которая рассказала о комфорте и радости в Пхеньяне, до недавнего времени постоянно ездила на каникулы в Альпы, Чехию, Италию. И даже брала в этот питомник НАТО, Содома и тотальной русофобии своего малолетнего сына.

Однако на взгляд Сергей Лавров вынужден рассказывать об ужасах со стороны Запада и потому выдал ради снарядов вдохновенный спич о "братском народе".

"К нашему общему, великому сожалению, события последних многих лет показывают, что японский милитаризм никуда не исчез, американская гегемония никуда не исчезла и в целом западный неоколониализм в полной мере остается главным направлением действий европейцев, американцев и японцев. В связи с этим наша взаимная солидарность, которая опирается на исторически братские связи, приобретает особое значение" , — сказал соратник Путина.

Почему Россия — супердержава со второй армией мира — вынуждена ползать перед Северной Кореей?

Оба государства являются изгнанниками из приличных сообществ. Им нечего терять от этого сотрудничества. Газета The New York Times сообщала, что Ким Чен Ын планировал получить от Путина более современные технологии для космической отрасли и подводного флота и продовольственную помощь. Россия, как неоднократно писала западная разведка, рассчитывает на запасы боеприпасов и снарядов Северной Кореи, поскольку оказалось, что мощности "освободителей" не могут производить в нужных количествах артснаряды.

С начала широкомасштабной войны России против Украины тысячи единиц российских танков и бронетехники были уничтожены или захвачены ВСУ. Армия РФ потеряла, по меньшей мере, сотни единиц реактивной артиллерии и других систем тяжелого вооружения, а также десятки истребителей и вертолетов. Учитывая, как мы относились к ВСУ к полномасштабному вторжению — мы тоже несем большие потери в военной технике, но Украина продолжает получать поддержку в виде западной военной техники на миллиарды долларов.

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И здесь важно упомянуть о главном враге Северной Кореи и нашем союзнике. Сотрудничество РФ и КНДР очень не нравится Южной Корее. Ибо Сеул хорошо знает, зачем Пхеньяну подлодки и новые ракеты.

Многое Южная Корея передает нам непублично. Как говорят мои армейские источники — многие уже щупали руками снаряды именно из этой дружественной страны. Именно Сеул стал основным донором технологий для восстановления наших энергосетей, постоянно передает важное оборудование для прорыва через минные заграждения. Южная Корея стала основным государством, которое договорилось о минудобрениях для наших многострадальных фермеров. Уже сейчас их правительство выразило заинтересованность в участии в восстановлении и совместном разминировании территорий, где проходили самые яростные бои. Так неожиданно страна, о которой мы знали разве что из косметики, машин и бытовой техники, стала другом и соратником. Мы слишком долго обращали внимание исключительно на Китай, а партнерами стали Корея и Япония.

А главное, не на фоне поцелуев Лаврова с Ким Чен Ином — Южная Корея официально заявила, что усилит сотрудничество с США после сообщений о поставках оружия из КНДР в РФ. И часть этих договоренностей будет полезна нам. В плане вооруженных подарков.

Специально для Эспрессо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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