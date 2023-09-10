КНДР не будет поставлять оружие России, не согласовав это с Китаем, - военно-политический обозреватель Коваленко

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"У них (Северная Корея, - ред.) достаточно широкая номенклатура как боеприпасов, так и техники, отвечающей калибрам и вообще технически отвечающей тем стандартам, которые используются в российской армии. Как в КНДР, так и в РФ подавляющая часть номенклатуры вооружения – это советские типы, архетипы и их модификации", – отметил Коваленко.

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Военно-политический обозреватель добавил, что боеприпасы, танки, техника, артиллерия – все это у КНДР есть, чтобы она могла поставлять РФ, но она не поставляла все это в 2022-м и в первой половине 2023 года.

"Даже визит Шойгу не смог как-то изменить эту ситуацию, приходится говорить на таком уровне: Ким Чен Ын и военный преступник Путин. Но интересен другой момент. Даже уровень такого общения может не убедить Ким Чен Ына начать военно-техническое сотрудничество с Россией. Потому что для него более весомым будет мнение Си Цзиньпиня. Поэтому в этом случае есть 3-я сторона, которая может повлиять на эти действия, и без этого зеленого света КНДР не станет поставлять вооружение РФ, не согласовав это с Китаем", - подчеркнул Коваленко.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.