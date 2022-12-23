КНДР назвала "самым абсурдным отвлекающим маневром" заявления о ее передаче оружия России
Министерство иностранных дел Северной Кореи опровергает сообщения СМИ о том, что Пхеньян передавал России вооружение
Об этом сообщает Reuters.
Именно так в министерстве КНДР отреагировали на сообщения японских СМИ, что в ноябре Северная Корея отправила поездом в Россию боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды. В США также подтвердили, что Пхеньян завершил первые поставки оружия для ЧВК Вагнера.
"Неправдивое сообщение японских СМИ о том, что КНДР предлагала боеприпасы России - это самый абсурдный отвлекающий маневр, который не заслуживает каких-либо комментариев или интерпретации", - цитирует официальное северокорейское телеграфное агентство KCNA заявление представителя министерства.
По данным Белого дома, вагнеровцы получили от Северной Кореи ракеты для пехоты и реактивные снаряды, хотя основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин отверг это утверждение, назвав "сплетнями и домыслами", говорят в издании.
Также чиновник Северной Кореи заверил, что страна "остается неизменной в своей принципиальной позиции по вопросу о "трансфере оружия" между КНДР и Россией, которого никогда не было".
- Как известно, 22 декабря в СМИ появилась информация о том, что Северная Корея в прошлом месяце поставила России партию ракет и снарядов, которую оплатила ЧВК Вагнера. Такие поставки оружия КНДР являются прямыми нарушениями резолюции Совета Безопасности ООН.
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