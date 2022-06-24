КНДР может провести первое за пять лет ядерное испытание, - Reuters
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал усилить обороноспособность страны, есть вероятность, что Пхеньян может провести первое за пять лет ядерное испытание
Об этом сообщили в Reuters.
"Северная Корея могла бы добавить возможное использование тактического ядерного оружия в свои новые операционные планы, учитывая использование термина "сдерживания войны", который она использует для обозначения ядерного потенциала", - сказал старший научный сотрудник Корейского института национального объединения в Сеуле Мин Хонг.
Известно, что на заседании 8-й Центральной военной комиссии высшие должностные лица "одобрили важный вопрос предоставления военной гарантии для дальнейшего усиления военного сдерживания страны".
За встречей внимательно следили американские и южнокорейские чиновники. По их мнению, Пхеньян может провести первое за пять лет ядерное испытание, которое может произойти в любое время.
Отмечается, что в этом году Северная Корея испытала беспрецедентное количество баллистических ракет, а глава разработки ракет Северной Кореи был избран заместителем председателя Центральной военной комиссии партии.
"Учитывая символическую позицию Ри в процессе ядерного продвижения на Севере, выборы демонстрируют ее желание ускорить разработку стратегического и тактического оружия", - добавил Хонг.
- 12 июня лидер тоталитарной КНДР Ким Чен Ын выразил поддержку российскому диктатору Владимиру Путину. Также он выразил надежду, что тактико-стратегическое сотрудничество между двумя странами будет более тесным.
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