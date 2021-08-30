КНДР мог возобновить работу ядерного реактора, - МАГАТЭ
Северная Корея, вероятно, перезапустила ядерный реактор в комплексе Йонбен, который может производить плутоний для ядерного оружия
Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Укринформ со ссылкой на ВВС .
Как отмечается, с июля реактор сбрасывает воду для охлаждения, это свидетельствует, что он работает.
По данным МАГАТЭ , это было первым признаком активности с начала декабря 2018 года.
МАГАТЭ предоставило информацию о радиохимической лаборатории, которая перерабатывает отработанное ядерное топливо.
В отчете говорится, что лаборатория работала в течение пяти месяцев до июля этого года, предполагая, что она обработала полную партию отработанного топлива.
МАГАТЭ заявило, что активизация работы реактора и лаборатории нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.
Организация не имеет прямого способа контролировать ядерную деятельность Северной Кореи с тех пор, как власти выслали из КНДР инспекторов в 2009 году. Сейчас МАГАТЭ наблюдает за Северной Кореей с помощью спутниковых снимков.
В Йонбене находится завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт. По оценке экспертов, за один год в нем можно получить плутоний, количество которого будет достаточно для изготовления нескольких ядерных зарядов.
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