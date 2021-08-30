КНДР мог возобновить работу ядерного реактора, - МАГАТЭ

Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Укринформ со ссылкой на ВВС .

Как отмечается, с июля реактор сбрасывает воду для охлаждения, это свидетельствует, что он работает.

По данным МАГАТЭ , это было первым признаком активности с начала декабря 2018 года.

МАГАТЭ предоставило информацию о радиохимической лаборатории, которая перерабатывает отработанное ядерное топливо.

В отчете говорится, что лаборатория работала в течение пяти месяцев до июля этого года, предполагая, что она обработала полную партию отработанного топлива.

МАГАТЭ заявило, что активизация работы реактора и лаборатории нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Организация не имеет прямого способа контролировать ядерную деятельность Северной Кореи с тех пор, как власти выслали из КНДР инспекторов в 2009 году. Сейчас МАГАТЭ наблюдает за Северной Кореей с помощью спутниковых снимков.

В Йонбене находится завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт. По оценке экспертов, за один год в нем можно получить плутоний, количество которого будет достаточно для изготовления нескольких ядерных зарядов.

