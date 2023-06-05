Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией КМВА назвала количество враждебных целей, сбитых украинским ПВО над Киевом в мае

КМВА назвала количество враждебных целей, сбитых украинским ПВО над Киевом в мае

5 июня, 2023 понедельник
16:31
Война с Россией

ПВО в мае уничтожило над Киевом 254 воздушных целей, из них 169 БПЛА, 65 крылатых ракет, 13 баллистических ракет "Искандер", 7 аэробалистических ракет "Кинжал"

Такие данные обнародовала Киевская городская военная администрация.

"Никогда за историю нашей планеты... Ни один город, ни одной страны не подвергался таким мощным воздушным атакам многочисленными гиперзвуковыми аэробалистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БПЛА. Столько, сколько Киев за май. Киев выдержал", - говорится в сообщении.

Фото: КМВА

Новости
новости Киева
Читайте также:
F-16
5 июня, 2023 понедельник
В США разбился частный легкомоторный самолет, преследуемый истребителями, потому что он не выходил на связь
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
4 июня, 2023 воскресенье
Игнат: Две ракеты попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого
Фейк, Росія
5 июня, 2023 понедельник
Россия запустила фейки о контрнаступлении ВСУ, - СтратКом
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.84
    Покупка 36.84
    Продажа 37.42
  • EUR
    Покупка 39.63
    Продажа 40.49
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
5 июня
17:54
Журналиста Vesti.ua задержали по подозрению в растлении несовершеннолетних парней, редакция заявила о его увольнении
17:52
Украина хорошо подготовлена к контрнаступлению, однако еще рано говорить о результатах, - генерал Милли
17:40
Обновлено
Легион "Свобода России" предлагает ЧВК Вагнера обменять несколько пленных россиян на командира 72-й бригады ВС РФ, Пригожин ответил
17:33
Эксклюзив
Один из вариантов разрешения конфликта в Косово - отдать сербские районы Белграда, - эксперт-балканистка Гелетий
17:33
Охраннику киевской поликлиники, не открывшему укрытие, готовят подозрение за распространение коммунистической символики
17:25
Маляр рассказала о ходе наступления ВСУ и успехе на Бахмутском направлении
17:15
украина
В Украине постоянно проживают 29 млн человек, – Институт будущего
17:09
Эксклюзив
Враг пытается мощно нагружать украинскую ПВО, идет игра на истощение, - военный эксперт Рябых
17:08
Обновлено
Бельгия начала расследование возможного использования переданного Украине оружия на территории РФ, ГУР прокомментировало
16:48
Синегубов допустил возможность принудительной эвакуации жителей приграничья в Харьковской области
16:10
Эксклюзив
Оккупанты будут оборонять Чонгарский полуостров до последнего, - политолог Молчанов
16:07
OPINION
Почему Украина – не Израиль
16:06
В результате войны РФ в Украине пострадали 1520 объектов культурной инфраструктуры
16:02
Эксклюзив
В Мариуполе оккупанты забирают лучших врачей в военный госпиталь, оставляя гражданских без медпомощи, - Андрющенко
15:53
Агенты ФСБ на ВТО пытаются выявлять патриотов Украины: говорят об оккупации, расспрашивают знакомых
15:36
В МИД РФ заявили, что не видят перспектив продления "зернового соглашения"
15:13
Россияне сбросили авиабомбы на Торецк: ранены трое гражданских и трое полицейских
15:08
Зенитная установка, мины и более 10 тонн боеприпасов: в Харьковской области нашли тайник россиян
15:01
Эксклюзив
Поток эвакуируемых людей увеличился, - глава Купянского РВА
14:50
В РФ по радио запустили экстренное "обращение" Путина о нападении Украины и всеобщей мобилизации
14:33
Эксклюзив
санкции против рф
Изоляция России становится ключевой стратегией Запада по отношению к Москве, - Климкин
14:28
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:27
Владислав Трубицын
ВАКС объявил в международный розыск подозреваемого в коррупции депутата Киевсовета Трубицына
14:11
Германия может пересмотреть позицию по поставкам истребителей Украине, - Писториус
14:04
В Еврокомиссии просят компании маркировать весь контент, произведенный искусственным интеллектом
14:04
OPINION
О "торте" нашей Победы
14:02
НБУ опроверг информацию о сборе данных обо всех платежах украинцев
13:42
Из-за заминирования и войны аграрии не могут использовать около 7 млн га земли
13:34
Идею создания спецтрибунала для россиян поддержали 38 стран, - Офис президента
13:29
Атака дронов на Кремль была совершена украинскими агентами с территории РФ, - CNN
13:22
В Херсоне разоблачили коллаборанта, охранявшего российскую застенку для участников движения сопротивления
13:04
РФ переводит политзаключенных из Крыма в тайный СИЗО в Чонгаре в Херсонской области, – Лубинец
12:52
Определились пять представителей Украины в еврокубках в сезоне 2023/24
12:50
Обновлено
Враг атаковал из авиации Берислав на Херсонщине: ранены два человека, повреждены предприятие и около 20 домов
12:39
Еврокомиссия планирует продлить запрет на импорт агропродукции из Украины до 15 сентября
12:34
Hubble сфотографировал медузообразную галактику на расстоянии более 700 млн световых лет от Земли
12:33
Резников сказал, при каком условии Украина готова принять Китай как посредника в переговорах с РФ
12:20
"Щедрик" покажут в Варшаве на благотворительном фестивале Open Air Ukrainian Film
12:18
В Украине началась дополнительная регистрация на участие в Национальном мультипредметном тесте
12:16
Резников заявил, что Украина не будет применять F-16 во время летнего контрнаступления
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV