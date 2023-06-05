Такие данные обнародовала Киевская городская военная администрация.

"Никогда за историю нашей планеты... Ни один город, ни одной страны не подвергался таким мощным воздушным атакам многочисленными гиперзвуковыми аэробалистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БПЛА. Столько, сколько Киев за май. Киев выдержал", - говорится в сообщении.

Фото: КМВА