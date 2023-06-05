КМВА назвала количество враждебных целей, сбитых украинским ПВО над Киевом в мае
ПВО в мае уничтожило над Киевом 254 воздушных целей, из них 169 БПЛА, 65 крылатых ракет, 13 баллистических ракет "Искандер", 7 аэробалистических ракет "Кинжал"
Такие данные обнародовала Киевская городская военная администрация.
"Никогда за историю нашей планеты... Ни один город, ни одной страны не подвергался таким мощным воздушным атакам многочисленными гиперзвуковыми аэробалистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БПЛА. Столько, сколько Киев за май. Киев выдержал", - говорится в сообщении.
Фото: КМВА
- 20 апреля в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ продолжает использовать дроны-камикадзе и другие малоточные системы, пытаясь компенсировать нехватку высокоточных ракет и выявить ПВО Украины.
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