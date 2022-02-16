КМИС: В президентских рейтингах определились лидеры – Зеленский и Порошенко
Лидерами президентского рейтинга Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Таковы данные всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии
Если бы сейчас проходили выборы президента Украины, за Владимира Зеленского проголосовали бы 25,1% определившихся. При Петре Порошенко 21,8% определившихся.
По сравнению с декабрем 2021 рейтинг Зеленского снизился на 2%, рейтинг Порошенко наоборот вырос на 2,1%.
Социологи обращают внимание на сокращение разрыва между В. Зеленским и П. Порошенко – если в декабре разница составляла 7,4% (среди определившихся с выбором), то сейчас разница – 3,3%.
Другие кандидаты: Юлия Тимошенко – 11,8%, Юрий Бойко – 8,3%, Дмитрий Разумков – 7,2%. Остальные кандидаты имеют меньшую поддержку.
Всеукраинский опрос "Мнения и взгляды населения Украины" (Омнибус) проводился Киевским международным институтом социологии в феврале 2022 года.
Полевой этап исследования длился с 5 по 13 февраля 2022 года. Всего в рамках исследования было проведено 2004 год интервью.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и дизайн-эффектом 1.1) не превышает 2.4%.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.97
Покупка 27.97Продажа 28.35
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.29
- Актуальное
- Важное