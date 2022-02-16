КМИС: В президентских рейтингах определились лидеры – Зеленский и Порошенко

Если бы сейчас проходили выборы президента Украины, за Владимира Зеленского проголосовали бы 25,1% определившихся. При Петре Порошенко 21,8% определившихся.



По сравнению с декабрем 2021 рейтинг Зеленского снизился на 2%, рейтинг Порошенко наоборот вырос на 2,1%.



Социологи обращают внимание на сокращение разрыва между В. Зеленским и П. Порошенко – если в декабре разница составляла 7,4% (среди определившихся с выбором), то сейчас разница – 3,3%.



Другие кандидаты: Юлия Тимошенко – 11,8%, Юрий Бойко – 8,3%, Дмитрий Разумков – 7,2%. Остальные кандидаты имеют меньшую поддержку.



Всеукраинский опрос "Мнения и взгляды населения Украины" (Омнибус) проводился Киевским международным институтом социологии в феврале 2022 года.



Полевой этап исследования длился с 5 по 13 февраля 2022 года. Всего в рамках исследования было проведено 2004 год интервью.



Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и дизайн-эффектом 1.1) не превышает 2.4%.