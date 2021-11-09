"Ключи от ада и от рая": украинский сценарист совершит паломничество в Испанию по следам своего героя

На путешествие к останкам апостола Иакова украинского кинокритика вдохновило завершение первого самостоятельного сценария остросюжетного фильма "Ключи от ада и от рая" при поддержке Украинского культурного фонда. Реализует проект компания Tornado Film, известная своим участием в создании десятков фильмов, в частности "Изи" Андреа Маньяни и "Хайтармы" Ахтема Сеитаблаева.





На фото: Ярослав Пидгора-Гвяздовский



Будущий фильм "Ключи от ада и от рая" по сценарию Пидгоры-Гвяздовского – это полнометражная лента, события которой происходят в современном Киеве. Герой истории - журналист и правозащитник, расследует историю преступлений могущественного бизнесмена. Действие происходит на фоне предвыборной кампании и протестов активистов против незаконных застроек в городе. Параллельно в жизни героя начинаются страстные отношения с женщиной, имеющей непосредственное отношение к преступнику.



Фильм - это серия флешбеков, визуализация прошлого героя, в то время как он идет по Пути Святого Иакова - знаменитого, старейшего паломнического пути в мире.

Как только завершилась работа над сценарием, как автор, Ярослав Пидгора-Гвяздовский начал подготовку к 541-километровому пешему переходу к самой западной точке Пиренейского полуострова - мысу Финистерре по следам своего героя. События поездки журналист будет освещать в своем блоге.







Компания Tornado Film намерена следующей весной подать готовый сценарий "Ключей от ада и от рая" на конкурс Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Съемки запланированы на весну 2023 года.