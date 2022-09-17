Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Любая военная операция имеет пространственные и временные границы. Соответственно, первый этап наших наступательных действий, наверное один из многих, заключался в том, чтобы выйти на рубеж реки Оскол, до уровня города Купянск. Уже есть видеоподтверждение форсирования нашими подразделениями этой реки, поэтому операция продолжается и переходит в следующую фазу. И здесь главное отыграть возможные планы противника и посмотреть глазами российских военных на эту ситуацию", - отметил военный эксперт.



Олег Катков объяснил, что география левого берега реки Оскол раскрывает другие водные препятствия, там есть реки Жеребец, Красная и Айдар – это логичные следующие эшелоны обороны россиян, потому что водные рубежи являются естественными элементами для построения любой обороны.



"Второй аспект, который мы должны учитывать в действиях противника, – это логистика. Нужно посмотреть на карты с водными препятствиями и пути сообщения, на которых мы увидим, что ключевыми узлами обороны российских оккупантов могут быть такие города, как Сватово и Старобельск. Именно эти два города находятся на пересечении автомобильных путей, также есть отдельная железнодорожная ветка, тянущаяся в Старобельск. Имеющиеся пересечения логистических путей и водные препятствия подводят к выводу, что противник пытается построить три отдельных рубежа обороны против контрнаступления наших войск. Пока противник предпринимает попытки закрепиться и перебросить новые подразделения, возникает вопрос во времени: а останется ли время у врага на построение этих рубежей обороны?" - отметил Катков.

15 сентября Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА, отметил, что враг стягивает свои силы и строит защитные сооружения для обороны в Сватово, Троицком и Кременной

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