"Ключевым становится вопрос гарантий безопасности": в МИДе Украины объяснили предположение Пристайко об отказе от курса на вступление в НАТО

Об этом сообщает "РБК-Украина" .



"Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией вырванные из контекста", - сказал Николенко.



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При этом Николенко отметил, что на фоне российской военной угрозы и отсутствия у какого-либо альянса безопасности обязательств по защите Украины приобретает актуальность вопрос гарантий безопасности.



"Посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс", - сказал Николенко.



В то же время представитель МИД отметил невозможность принятия решений, которые нарушали бы Конституцию Украины.



Ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины", - сказал Николенко.

Напомним, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью журналисту Стивену Нолану заявил, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО во избежание полномасштабной войны с РФ.