Экономическая ситуация

На прошлой неделе, во время объявления решения о снижении учетной ставки до 22%, Национальный банк представил основные показатели обновленного макроэкономического прогноза. В условиях стабильного функционирования энергетической системы, сохранения макроэкономической стабильности и роста внутреннего спроса прогноз роста реального ВВП в 2023 г. и 2024 г. был пересмотрен в сторону увеличения на 0.9 в. п. и 0.8 и. п. (до 2.9% ВВП и 4.3% соответственно). Основными факторами роста было определено улучшение ситуации безопасности, что улучшило положительные ожидания бизнеса, и рост потребления со стороны домохозяйств.

Новый макропрогноз НБУ построен на консервативном предположении о непродолжении "зернового коридора", а существенное снижение рисков безопасности прогнозируется в середине 2024 года.

Ключевым риском для прогнозов по ускорению восстановления в 2023 г. является угроза очередной кампании ракетного террора со стороны РФ, которая может начаться уже в преддверии начала нового отопительного сезона в сентябре-октябре этого года. Это может оказать существенное негативное влияние как на деятельность бизнеса в IV квартале, так и на краткосрочные ожидания домохозяйств.

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Вышеупомянутые риски обусловили сдержанные оценки украинским бизнесом результатов деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе. Так, согласно июльскому опросу бизнеса, проведенному Национальным банком, индекс ожиданий деловой активности в июле 2023 года снизился ниже нейтрального уровня (50 пунктов) до 48.8 по сравнению с 50.8 в июне. Предприятия промышленности после четырех месяцев оптимистических оценок ожидают ухудшения своих экономических результатов: секторальный индекс в июле составил 48.2 по сравнению с 51.0 в июне. Респонденты прогнозируют меньшие объемы новых экспортных заказов, а также ухудшили оценки объемов незавершенного производства (невыполненных заказов) и запасов сырья и материалов. Предприятия сферы услуг также ухудшили оценки своих экономических перспектив среди других секторов экономики, учитывая блокировку "зернового коридора", рост цен на горючее и снижение спроса из-за слабой платежеспособности населения: секторальный индекс составил 47.3 по сравнению с 48.9 в июне.

В то же время предприятия строительства и торговли хотя и ухудшили свои оценки в июле, однако в целом положительно оценили результаты своей деятельности (секторальный индекс в июле составил 51,3 и 51,6 соответственно). Строители продолжают ожидать роста объемов строительства, новых заказов, а также закупки сырья и материалов, хотя и значительно более низкими темпами. В то же время респонденты из сферы торговли и дальше ожидают роста объемов закупки товаров для продажи, более стремительного роста стоимости товаров, закупленных для продажи, а также снижения торговой маржи.

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 01.08.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 3 млрд. гривен на сроки от 1 до 3 лет по ставкам от 17.8% до 19,50%, несколько снизив стоимость новых заимствований по сравнению с предыдущими аукционами. Наибольший спрос у инвесторов имели гривневые бумаги в июле 2026 г. (заимствованы 2.9 млрд гривен соответственно), которые включены в перечень бенчмарк-ОВГЗ. Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 19,34%.

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Напомним, с 11 августа 2023 года в перечень бенчмарк-ОВГЗ, которые банки могут включать в покрытие доли обязательных резервов, будет добавлено ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000228043 (3-летние гривневые), первое размещение которого Министерство финансов осуществило 2023 года. По оценкам Национального банка, такой шаг будет способствовать дальнейшему увеличению активности на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что позволит и дальше избегать прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком.

Валютный рынок

Счет текущих операций в июне третий месяц подряд был сведен с профицитом (+120 млн. долларов США), что позволило сократить отрицательное сальдо ПР с начала года до 1,3 млрд. долларов США. Это стало возможным благодаря сохранению устойчивых поступлений по оплате труда (+940 млн. долларов США в июне, +5,8 млрд. долларов США с начала года) и увеличению трансфертов (преимущественно в сектор общегосударственного управления) из-за рубежа (+2,3 млрд.) долларов США в июне, 13,1 млрд долларов США с начала года). В то же время, дефицит торговли товарами и услугами – наоборот – вырос в июне до 2,8 млрд долларов США (-17 млрд долларов США с начала года), что усиливает давление на обменный курс гривны.

Поступления прямых иностранных инвестиций в Украину в июне составили 190 млн. долларов США (1,9 млрд. долларов США с начала года) и обеспечивались в значительной степени реинвестированными доходами иностранных инвесторов (99 млн. долларов США в июне, 1,4 млрд. долларов США с начала года). .

Объем портфельных инвестиций в Украину в июне несколько вырос (на 95 млн. долларов США), что отражало увеличение вложений иностранных инвесторов в государственные долговые ценные бумаги, однако с начала года остается отрицательным. Рост объема наличной валюты вне банков в июне замедлился до 723 млн. долларов США (5,9 млрд. долларов США за январь-июнь 2023 г.).

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Таким образом, ключевым элементом макрофинансовой стабильности остаются значительные объемы поступлений внешней финансовой помощи, позволяющие покрывать устойчивый двойной дефицит: дефицит внешней торговли и дефицит государственного бюджета. В 2022 г. Украина получила около 32 млрд дол. США международной финансовой помощи. В июле 2023 года в государственный бюджет Украины поступило 5,3 млрд. дол. США внешнее финансирование. Ожидается, что по итогам 2023 г. международная помощь составит 42 млрд дол. США, а потребность в 2024 г. оценивается в 37 млрд дол. США. Учитывая необходимость восстановления и поддержки значительного количества населения, потребности во внешнем финансировании на льготных условиях будут оставаться существенными в течение нескольких лет даже после боевых действий. Более длительный срок войны потребует выработки механизмов не менее среднесрочной поддержки Украины.

Финансовый сектор

Объем работающих кредитов банков в июне оставался близким к предыдущему месяцу (+0,2% за месяц) путем разнонаправленного изменения объемов работающих корпоративных кредитов: увеличение средств госпрограмм работающих гривневых кредитов (+0,7% за месяц) и сокращение работающих кредитов в иностранной валюте (-0,7% в месяц). В результате доля неработающих корпоративных кредитов банков по состоянию на 1 июля также не изменилась (44,7% по сравнению с 44,8% на начало июля). Около ¾ неработающих кредитов продолжает учитываться на балансах государственных банков. Доля неработающих кредитов в сегменте кредитования физических лиц (включая ФЛП) снизилась с 31,2% до 30%. В целом доля неработающих кредитов в банковском секторе характеризовалась незначительным уменьшением (до 38,9% по сравнению с 39,1% предыдущего месяца).

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) сохранялся на уровне около 700 млрд грн.

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Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты и отток наличных денег во внебанковское обращение уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности обуславливает низкий спрос банков на кредиты рефинансирования и удержания рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (с 28.07.0223 составляет 18%).

На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 738 льготных кредитов на общую сумму 2,4 млрд. грн., из них около половины - государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло 33,3 тысяч на общую сумму более 130 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.