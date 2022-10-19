Экономическая ситуация

Согласно недавно обнародованным Национальным банком Украины результатам опроса руководителей предприятий, несмотря на войну, бизнес смягчил свои ожидания относительно сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине в последующие 12 месяцев и имеет более оптимистичные оценки будущего развития своих предприятий . Индекс деловых ожиданий предприятий вырос до 79,5% по сравнению с 72,6% во II квартале 2022 года.

В то же время, тревожной тенденцией остается то, что респонденты предприятий всех видов деятельности ожидают уменьшения количества работников на своих предприятиях и сохраняют пессимистические ожидания относительно инвестиционной активности. Господствующим фактором, сдерживающим развитие предприятий, являются военные действия и их последствия. На фоне других, заметно возросло влияние фактора "значительные колебания курса гривны по отношению к другим валютам". Инфляционные ожидания хотя и возросли до 25.2% (+3.5 п. п.), но остаются контролируемыми.

Усиление ожиданий предприятий относительно потребности в заемных средствах и роста доли респондентов, планирующих брать банковские кредиты, указывает на важность банковской системы как в послевоенном восстановлении, так и во время фазы активных боевых действий. Одновременно ощутимо повысились оценки жесткости условий доступа к банковским кредитам. Существенным препятствием для привлечения новых кредитов остаются высокие кредитные ставки (47.2% опрошенных).

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 18.10.2022, Министерство финансов существенно повысило предельный уровень доходности облигаций с погашением в феврале 2022 года – до 18,5% годовых. Минфин также выставил более высокий предельный уровень доходности (на уровне 14%) по новому выпуску краткосрочных облигаций (с погашением в мае 2023 г.). Это позволило минфину привлечь от размещения этих бумаг 5,6 млрд грн из общего объема гривневых заимствований в сумме 5,8 млрд. Кроме того, в государственный бюджет было привлечено 312,2 млн долларов США по 6-месячным бумагам (по ставке 4,25 %).

При этом объем выплат правительства по погашениям ОВГЗ продолжает существенно превышать заимствования от продажи соответствующих ценных бумаг на аукционах. Так, с начала полномасштабной войны по состоянию на 16 октября 2022 г. правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 164,2 млрд. грн., 1,7 млрд. дол. США и 168 млн евро, вместо размещения новых внутренних долговых инструментов на аукционах привлек – 100,2 млрд грн, 1,1 млрд дол. США и 468,4 млн. евро. В таких условиях ключевым "инвестором" в государственные ценные бумаги Украины остается Национальный банк, который в течение недели приобрел ОВГЗ на сумму 15 млрд гривен, тогда как остальные категории инвесторов (кроме физических лиц) преимущественно сокращали свои вложения в государственные ценные бумаги, в частности, банки – на 10 млрд гривен за текущую неделю, нерезиденты – на 6,3 млрд гривен.

Валютный рынок

Увеличение спроса клиентов банков на безналичную иностранную валюту на фоне ее постоянного предложения обусловило увеличение объемов чистой покупки иностранной валюты на МВРУ клиентами банков. При этом объем чистой продажи Национальным банком иностранной валюты на межбанковском рынке, направленной на сбалансирование спроса и предложения на нем, на прошлой неделе оставался на уровне предыдущей недели, незначительно превысив 600 млн долларов США. Потребность в значительных валютных интервенциях регулятора оказывает давление на международные резервы Украины, которые по результатам сентября сократились на 5,9% до 23,9 млрд. долларов США, что соответствует финансированию 3,7 месяца будущего импорта.

Финансовый сектор

Согласно уточненным данным Национального банка объем регулятивного капитала банков по результатам сентября увеличился на 6,1% – до 209,2 млрд гривен. При этом уровень адекватности капитала банков (взвешенных на риск активов) также восстановился до уровня, превышающего соответствующие показатели по состоянию на начало 2022 года: по регулятивному капиталу – до 18,9%, по основному капиталу – до 12,8%, что более чем в полтора раза выше соответствующих нормативных требований НБУ (10% и 7% соответственно).

Достаточность капитала банков создает возможности для развития банковского кредитования, которое продолжает снижаться. Так, по оперативным данным Национального банка объем гривневых кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору, в сентябре сократился на 1,3%, как в гривне – на 0,9% за месяц, так и в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – на 2, 3%. Также продолжает сокращаться кредитование сектора домашних хозяйств – на 1,6% в месяц, в том числе в гривне – на 1,6% и в иностранной валюте – на 0,8%.

В то же время, направлению ресурсов банков на кредитование способствует реализация государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", на условиях которой на прошлой неделе банками было выдано 272 льготных кредита на общую сумму почти 1,3 млрд грн, в том числе около четверти (по объему) – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе составило более 13,8 тысяч на общую сумму более 55 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

В свою очередь, объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ) за неделю незначительно сократился – до 342 млрд гривен (в том числе более 270 млрд гривен – в депозитных сертификатах НБУ), однако продолжает более чем в пять раз превышать нормативные требования. Основным фактором увеличения банковской ликвидности выступали расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты у банков уменьшала объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности также определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования НБУ за прошедшую неделю сократилась на 785 млн гривен) и удержание рыночных ставок на уровне нижней границы ставок по операциям НБУ (23%).

Специально для Эспрессо

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, глава наблюдательного Совета НБУ.

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